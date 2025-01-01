Для реновации территории «Городские горки» в Перми сменили территориальную зону Спорткомплекс и стадион «Трудовые резервы» передадут муниципалитету Поделиться Твитнуть

Рендер будущего спортивного объекта на «Трудовых резервах»

Для реализации заключённого с инвестором договора о комплексном развитии территории в границах улиц Макаренко, Патриса Лумумбы и Крупской в Мотовилихинском районе Перми комиссия по ПЗЗ приняла решение об установлении соответствующей зоны КРТ. В рамках данного договора будет реконструирован стадион «Трудовые резервы».

Как сообщил «Новому компаньону» источник, знакомый с ситуацией, работы по реконструкции стадиона начнутся в следующем году. Инвестор уже приступил к подготовительным работам для реализации проекта. Также договором о КРТ предусмотрено восстановление Дома спорта. После завершения всех работ спортивные объекты будут переданы в собственность муниципального образования.

Реконструкция «Трудовых резервов» является обязательным условием договора КРТ. Стадион будет реконструирован в соответствии с отраслевым техническим заданием краевого Минспорта. После запуска будет работать в круглогодичном формате. По информации собственника, каток зимой 2025/26 будет работать в привычном формате на прежнем месте.

Реновацией территории будет заниматься компания «Нова&Проформика». На участке планируется возвести детский сад на 180 мест, восстановить футбольное поле и построить новый Дом спорта. Беговые дорожки выведут за пределы стадиона, по кромке Сада соловьёв, чтобы они играли роль дополнительного буфера для защиты рекреационной зоны. В рамках первого этапа планируется построить многофункциональный спортивный комплекс «Трудовые резервы» со стадионом, улично-дорожную сеть, улицу вдоль кромки Уинки и объект общепита.

В конце прошлого года инвестор представил концепцию спорткомплекса площадью порядка 1,6 тыс. кв. м. Объект будет включать семь функциональных зон, в здании будут блоки под бокс и дзюдо, тренажёрный зал, на поле будут летняя — для игровых видов спорта и зимняя — под каток. В октябре 2025 года Минспорта Пермского края подписало тройное соглашение о сотрудничестве с физкультурно-спортивным объединением «Юность России» и застройщиком «Нова&Проформика» для реализации проекта.

