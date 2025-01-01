Заключено соглашение на реализацию спорткомплекса «Трудовые резервы» в Перми Его подписало краевое минспорта с «Юностью России» и девелопером «Нова&Проформика» Поделиться Твитнуть

Фото портала "В курсе.ру" / v-kurse.ru

Министерство физической культуры и спорта Пермского края подписало тройное соглашение о сотрудничестве с физкультурно-спортивным объединением «Юность России» и застройщиком «Нова&Проформика». Согласно документу, стороны реализуют проект строительства многофункционального спортивного комплекса «Трудовые резервы» в Перми по ул. Патриса Лумумбы, 2.

Ведомство сообщает, что СК «Трудовые резервы» был построен в 1975 году и за это время устарел. Проект реновации девелопер «Нова&Проформика» представил руководству ВФСО «Юность России».





Кроме того, в рамках соглашения стороны будут сотрудничать в сфере развития, популяризации физической культуры и спорта в Пермском крае.





«Это один из лучших вариантов, который мог бы быть вообще. Очень серьезный подход в соответствии со всеми требованиями. Мы со своей стороны поддерживаем его реализацию и готовы оказать всю необходимую помощь», — отметил председатель ВФСО «Юность России» Алан Абаев.

