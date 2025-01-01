«Классные современные решения» Представлена концепция спортивного объекта в Мотовилихинском районе Перми Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

В Перми на заседании рабочей группы по вопросам архитектурной деятельности эксперты обсудили концепцию многозального дома спорта, который будет возведён в м/р Городские горки в рамках договора КРТ. Дом спорта получит имя первого советского чемпиона мира по боксу в лёгком весе Василия Соломина.

Новый спортивный объект сместят ближе к ул. Макаренко. Как сообщили инвесторы, площадь увеличится с 1,4 тыс. кв. м (советский Дом спорта) до 2,2 тыс. кв. м. Проект предусматривает оборудование специализированных залов для занятий дзюдо и боксом с современными раздевалками, душевыми и тренерскими помещениями. Также будет построен универсальный тренажёрный зал, раздевалки для плоскостной части спортивного объекта и большое кафе для спортсменов и посетителей комплекса, сообщили в пресс-службе минимущества Пермского края.

Архитектурные решения комплекса будут сочетать современный дизайн и инновации, органично вливаясь при этом в перспективный облик будущего района. Предпочтение будет отдано простым формам и применению стеклянных элементов.

На фасаде со стороны ул. Макаренко разместится 30-метровый медиафасад, который дополнит архитектурно-художественное оформление здания. Центральный фасад, выходящий на ул. Гайдара, выполнят в витражном исполнении. Перед главным входом обустроят площадь, вымощенную натуральным камнем, предусмотрят подсветку её пространства и установят 7-метровую стелу. Планируется, что окончательные художественный облик и архитектурные решения будут разработаны позднее, на конкурсной основе. В министерстве подчёркивают, что особое значение при разработке концепции придавалось историческому аспекту. Как было отмечено выше, новый комплекс будет носить имя известного пермского боксёра Василия Соломина, что будет дополнительно вдохновлять и мотивировать юных спортсменов на достижение новых побед.

Присутствовавшие на заседании рабочей группы участники всероссийского урбанистического конкурса «Про_города», который помогает сформировать кадровый потенциал строительной и архитектурной отраслей региона, отметили, что архитектура раскрывает функциональное назначение здания.

«Буквы с архитектурной подсветкой и медиафасад — это классные современные решения», — считает участник конкурса «Про_города», основатель бюро shavrin project, член Молодежного парламента Перми Павел Шаврин.

Фото: пресс-служба министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

По итогам обсуждения рабочая группа рекомендовала принять концепцию и продолжить работу над детализацией проекта.

Отметим, что в Пермском крае идёт работа по развитию спортивной инфраструктуры. Так, было заключено трёхстороннее соглашение, подписи под которым поставили министр физкультуры и спорта Прикамья Татьяна Чеснокова, председатель физкультурно-спортивного объединения «Юность России» Алан Абаев и директор ООО «Специализированный застройщик «Нова&Проформика» Мария Ахметова.

В пресс-службе краевого минспорта отметили, что документ предусматривает сотрудничество сторон в сфере развития и популяризации физической культуры и спорта в Пермском крае. Кроме того, «Нова&Проформика» представила руководству «Юности России» проект реновации многофункционального спортивного комплекса в Перми по ул. Патриса Лумумбы, 2. В ведомстве отмечают, что построенный в 1975 году спорткомплекс «Трудовые резервы» устарел морально и физически. Правопреемником советского спортивного сообщества является «Юности России», и трёхстороннее соглашение предполагает развитие спортивных мероприятий, и в первую очередь — в новом спорткомплексе. Алан Абаев высоко оценил представленный проект обновления и презентовал концепцию его развития в конце октября 2025 года на форуме «Россия — спортивная держава» в Самаре.

«Это один из лучших вариантов, которые могли бы быть. Очень серьёзный подход в соответствии со всеми требованиями. Мы со своей стороны поддерживаем его реализацию и готовы оказать всю необходимую помощь», — отметил Алан Абаев.

Сегодня главная спортивная функция старого советского стадиона — каток. Как сообщил девелопер, объект продолжит работать даже во время строительства нового плоскостного сооружения. И каток на «Трудовых резервах» работает в штатном режиме, там уже началась заливка льда.

