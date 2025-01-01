В ТЦ «Столица» Перми за 68 млн рублей продают два торговых помещения Они находятся на первом этаже Поделиться Твитнуть

ТРК Столица

Евгений Запискин

В Перми на продажу выставлены торговые помещения на первом этаже ТЦ «Столица» (ул. Мира, 41/1). Информация об этом размещена на платформе «Авито».

Объекты, занимаемые ювелирными сетями Sokolov и «Золотой», продавец предлагает приобрести за 68 млн руб., что соответствует 478 тыс. руб. за квадратный метр. Общая площадь актива составляет 142 кв. м. Окупаемость, по словам собственника, равняется восьми годам и шести месяцам. Магазины по продаже ювелирных изделий арендуют помещения за 680 тыс. руб. в месяц. Собственник не получает процент с товарооборота.

Ранее «Новый компаньон» уже писал, что на первом этаже ТЦ «Столица» продавались два торговых помещения, где расположены операторы связи t2 и «Мегафон». Стоимость объектов — 74 млн руб. Кроме того, там же реализовывали помещения в 141,6 кв. м за 78,8 млн руб. (542,3 тыс. за кв. м).

