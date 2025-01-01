В пермском ТЦ «Столица» за 74 млн рублей продают два торговых помещения Они расположены на первом этаже Поделиться Твитнуть

ТРК Столица

Евгений Запискин

В Перми на продажу выставлено два торговых помещения на первом этаже ТЦ «Столица» (ул. Мира, 41/1). Информация об этом размещена на платформе «Авито».

Объект, занимаемый оператором t2, продавец предлагает приобрести за 40 млн руб., что соответствует 481 тыс. руб. за квадратный метр. Общая площадь актива составляет 83 кв. м. Окупаемость, по словам собственника, составляет восемь лет. Оператор связи арендует помещение за 400 тыс. руб. в месяц.





Помещение площадью 60 кв. м с оператором «Мегафон» продавец планирует реализовать за 34,5 млн руб. (576 тыс. руб. за кв. м). Стоимость месячной аренды — 320 тыс. руб. Окупаемость, по его данным, составит девять лет.





Ранее «Новый компаньон» также писал, что в ТЦ «Столица» продают коммерческие помещения на первом этаже торгового центра «Столица» (ул. Мира, 41/1). Объект площадью 141,6 кв. м собственник предлагает приобрести за 78,8 млн руб. (542,3 тыс. за кв. м).

