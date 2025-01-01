Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В ожидании чуда Афиша на неделю 22–28 декабря Поделиться Твитнуть

Концерты XII Рождественского фестиваля проходят почти каждый день. В программе этой недели — вечер из произведений Астора Пьяццоллы в исполнении российской Piazzolla Studio (баян, скрипка, виолончель, фортепиано); концерт «Свет Рождественской звезды» с участием хора Пермской хоровой капеллы мальчиков, органистки Евгении Камянской, солистов оперной труппы и оркестра Пермского театра оперы и балета и других музыкантов с рождественской музыкой Бенджамина Бриттена, Георгия Свиридова и Камиля Сен-Санса; два концерта титулярного органиста кафедрального собора Калининграда Евгения Авраменко — детский и взрослый; концерт российского эстрадно-джазового ансамбля медных духовых инструментов «Фортуна брасс» с музыкой из кинофильмов, классикой советской и зарубежной эстрады.

Продолжается цикл праздничных мастер-классов для детей от восьми лет. «Как чувствуют коробки. Изучаем эмоции»: за двенадцать месяцев мы переживаем много разных эмоций: воодушевление, печаль, счастье, злость, удивление; конец декабря — хорошее время для того, чтобы найти их и рассмотреть со всех сторон, а потом собрать в коробку и унести с собой в Новый год. Ведущая — Алсу Гаптулхаева, педагог, куратор мероприятий для детей и подростков. «Отпечатки зимы. Ёлочные игрушки своими руками»: можно ли превратить обычную фольгу в волшебное новогоднее чудо? Участники мастер-класса освоят азы чеканки и своими руками создадут уникальную ёлочную игрушку — маленькую сияющую сказку из морозных узоров и снежных героев. Ведущая — Маша Колпащикова, искусствовед, педагог, сотрудница Центра городской культуры.

Выставка-энциклопедия техник художественной обработки стекла в работах художников Пермского края. Представлены декоративные изделия: панно, иконы, домашняя утварь и украшения, выполненные в техниках мозаики, витража, фьюзинга и, конечно, эмали. Работы из эмали занимают центральное место в пространстве выставки: эмаль когда-то была настоящим художественным брендом Пермского края, продукция Пермского экспериментального ювелирно-гранильного завода и Лысьвенского завода эмалированной посуды была известна по всей стране. Наряду с изделиями признанных мастеров, таких как Е. и С. Колюпановы, Л. Кравченко, Ю. и Н. Степановы, А. Филимонов на выставке можно будет увидеть работы молодых авторов — как профессионалов, так и любителей, а также изделия студентов художественных учебных заведений Пермского края. При этом возраст некоторых экспонатов — около 100 лет, а другие едва остыли после обжига. В экспозицию вошли работы из коллекций музея Лысьвенского завода эмалированной посуды, Парка истории реки Чусовой, Шадейской средней общеобразовательной школы, Кунгурского государственного художественно-промышленного колледжа, Уральского филиала Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, Галереи «Марис-Арт», галереи ювелирного искусства «Сереброника» и частных собраний.

Драматург Александр Тюжин вместе с художественным руководителем театра Дмитрием Вихрецким, выступающим в роли режиссёра, перенесли время действия сказки-повести Э.Т.А. Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король» в наши дни. Главная героиня истории — восьмилетняя девочка Мари: «Не люблю, когда Машей называют, как соседскую бабушку». У Мари вот-вот должен появиться братик, но девочка совсем не рада — она чувствует себя покинутой и страшно одинокой. В преддверии Нового года вместе с бабушкой и дедом Мари едет на зимнюю дачу, где из всех развлечений под рукой оказывается только коробка со старыми игрушками: принцессой Пирлипат, Пиратом, Лошадкой, Тамагочи и Щелкунчиком. Создавая визуальное воплощение истории, художник Елена Наполова много работала с масштабами и необычными формами объектов. Герои спектакля предстанут сразу в нескольких воплощениях: в «живом плане», в виде кукол и в виде их уменьшенных двойников. По словам художника, это нужно потому, что сюжет разворачивается в пространстве снов, где не работают законы нашей Вселенной. Наравне с миром чудесных сновидений в постановке существуют и ночные кошмары, когда герои должны побороть страхи, преодолеть внутренние барьеры и вырасти над собой, проявив храбрость, великодушие или хитрость. «Щелкунчик» — не просто красивая старая сказка о мышах и людях, но актуальная история о взрослении.

Исторический парк «Россия — Моя история» отмечает восьмилетие со дня открытия, и в честь этой даты объявляет бесплатный вход на экспозицию в «Королёвских номерах». Историко-архивная выставка рассказывает о судьбе невольного гостя Перми — Михаила Романова, младшего брата последнего российского императора Николая Второго. Экспонаты в небольшом пространстве здания рассказывают не только о последних месяцах в Перми, в пору Гражданской войны, но и обо всех этапах жизни члена царской фамилии: от рождения в императорской семье в Петербурге до судьбоносных вех 1917 года. Можно узнать, каким запомнился Михаил Александрович тогдашним пермякам, что составляло его основные занятия в пермской ссылке, кто его навещал, к кому он ходил в гости, и даже — на каком музыкальном инструменте играл. Среди экспонатов выделяется, например, черкеска — на фронтах Первой мировой Михаил Александрович командовал Кавказской «туземной» дивизией. Демонстрируется кинохроника, запечатлевшая Романова-младшего на военных манёврах. Улицы Перми, какими мог их видеть невольный гость в 1918 году, предстают на видеореконструкции.

Слоган события — «Наша бедная свободная юность». 1990-е — это время, когда ночи были особенно тёмными, в воздухе витал аромат свободы, а сердце билось в ритме музыкальных хитов. В программе концерта-дискотеки собраны песни «Кино» и «Агаты Кристи», Ирины Аллегровой и Татьяны Булановой в исполнении Альберта Макарова и артистов оркестра Театра-Театра: Максима и Анны Иванчиных, Дмитрия Заякина и Юрия Трускова. Чтобы на один вечер открыть портал в 1990-е, предлагается дресс-код в стиле той эпохи: спортивные костюмы, джинсы, олимпийки, кожанки — настоящий must have! Если кругом безумные начёсы, джинсы-варёнки, разноцветные лосины и джинсовые мини-юбки — поздравляем, вы попали на танцплощадку 90-х!

Пермский театр оперы и балета продолжает серию юбилейный вечеров. «Аида» Джузеппе Верди — одно из самых репертуарных оперных названий, но в репертуаре пермской оперы его нет; поэтому в честь юбилея коллектив театра делает подарок для зрителя — концертное исполнение с участием Зарины Абаевой, Гарри Агаджаняна, Светланы Кашириной, Бориса Рудака, Рустама Касимова, Энхбата Тувшинжаргала, Анатолия Шлимана и Анастасии Вятскиной. За пультом — Владимир Ткаченко. Четырехактное оперное полотно о любви эфиопской принцессы Аиды, находящейся в плену у дочери фараона, и начальника египетской стражи Радамеса Джузеппе Верди создал по случаю открытия оперного театра в Каире в 1871 году. В центре оперы — люди, разрывающиеся между чувством и долгом. Аида, эфиопская царевна и пленница при египетском дворе, скрывает свое происхождение и любовь к Радамесу, доблестному военачальнику, мечтающему о славе и мире. Между ними стоит Амнерис, дочь фараона, для которой любовь становится источником ревности и жестоких решений. Каждый из этих персонажей живет в ловушке обстоятельств: личные чувства сталкиваются с требованиями власти, чести и родины, превращая историю в трагедию выбора, где ни одно решение не приносит спасения. Исполняется на итальянском языке с русскими титрами.

Большая программа культового девчачьего дуэта — Мира Плюснина + Алёна Иванова — с участием «спешиал гвоздей»: Шуры Мехоношина, Сергея Ефимова и Вадима Вяткина. Концерт в атмосфере уютного квартирника; можно и нужно приходить со своими напитками и едой, но также можно и нужно попробовать закуски от гастрохудожников Foodart, которые обещают накормить интересным: пряный бородинский хлеб с нежным сливочным маслом, увенчанный сочными мидиями и хрустящим соленым огурцом, а также классическая селёдка на ароматном бородинском хлебе встречается с нежным яйцом, экзотической ноткой куркумы и ягодной сладостью черники.

Спектакль Александры Ловянниковой по сказке современной российской писательницы Нины Дашевской. В небольшом городке живёт удивительный Мастер. Он расписывает ёлочные шары, которые своим теплом согревают жителей и его самого. В стеклянных игрушках оживают необыкновенные картины: горячий паровоз, несущийся по рельсам вокруг шара, словно по экватору, или заснеженные крыши домов, из труб которых поднимается тёплый дым. Рядом с Мастером живёт Пианист, своей музыкой он вызывает снег и холод, от чего сам замерзает. Несмотря на это, он продолжает играть, чтобы подарить детям зиму и ощущение праздника: за окном играют в снежки, катаются на санках и радуются падающим снежинкам. Когда пути художника и музыканта пересекаются, начинается история о настоящей дружбе. В финале спектакля маленькие зрители почувствуют себя героями этой зимней истории и сами попробуют сделать волшебные ёлочные шары. Премьера состоится в день рождения детского театра: ровно год назад, 25 декабря 2024 года, он впервые принял зрителей.

Мюзикл «Рождественская история» по рассказу Чарльза Диккенса в постановке лауреата «Золотой маски» Алексея Франдетти. В главной роли — Ефим Шифрин. Художник удивительных кукол и невероятных декораций (в том числе огромных Призраков 4-метровой высоты) — Виктор Плотников. Страшный скряга и брюзга Скрудж терпеть не может праздник Рождества и не понимает всеобщего веселья. Но однажды в Сочельник ему являются три загадочных духа и, словно на машине времени, переносят его в прошлое и будущее, заставляя решительно изменить свою жизнь. «Театр в кино» — проект телеканала «Россия-Культура». Благодаря многокамерной съемке, профессиональному подходу к производству и высокому качеству записей зрители станут участниками театрального действия, увидят игру актеров, детали костюмов и масштабные театральные декорации крупным планом, ближе, чем из кресла в театральном партере.

160 экранов. 30 художников. Искусство, созданное с помощью света, движения и цифрового кода. Не полотна, а цифровые порталы, где технологии становятся языком искусства. Оживающие портреты, ритмичные узоры, традиции, переосмысленные в 3D и CGI. Каждый кадр — как сигнал из будущего, где границы между физическим и виртуальным стираются. Особенность пермской версии выставки — панорамная инсталляция, в которой можно буквально раствориться, не смотреть, а стать её частью.

Стартует зимний сезон «Щелкунчиков» в Пермской опере. Балет написан в 1892 году, в авторской версии Алексея Мирошниченко впервые представлен в Перми в 2017 году. Действие «Щелкунчика» перенесено в Петербург 1892 года. Именно в этом году в Мариинском театре состоялась его мировая премьера. Это история о взрослении, о том, как уходит детство, но вместо него приходит романтическая юность. Новый год здесь — символ хода времени и надежды на хорошее будущее. Главные партии в новогодних спектаклях исполнят: 27 и 30 декабря, 7 января утром Булган Рэнцэндорж и Габриэл Лопес, 28 декабря утром, 31 декабря и 7 января вечером Полина Ланцева и Кирилл Макурин, 28 декабря вечером, 3 и 6 января Анн-Жуллиет Пинейро и Сергей Угрюмов, 31 декабря утром, 4 и 8 января — Диана Куцбах и Никита Талалаев (два дебюта).

Фестивальное пространство в этом году позиционируется как место, где можно провести целый день с семьей. Для этого организаторы готовят не только программу активностей на весь день, но и комфортную инфраструктуру. График событий очень плотный: ежедневно запланировано более 20 активностей: интерактивные шоу, спектакли, мастер-классы — как платные, так и бесплатные, ориентированные преимущественно на детей. «Фабрика» откроется с шествия Дедов Морозов и Снегурочек. За ним последуют спектакли и перформансы на разных площадках, не менее двух в течение каждого часа: «Волшебное шоу мыльных пузырей», «Новогодние приключения маленькой Принцессы», парад принцесс и богатырей, «Скачки зачарованных коней», «Мягкий переполох в сказочном лесу» и многое другое. Между ними в программе разместились музыкальные паузы с VIA VESNA, "ВАЖУРЕ" и Esperance, танцевальные флешмобы и многочисленные розыгрыши подарков. На мастер-классах можно будет заняться росписью шопперов, окрашиванием футболок в технике тай-дай, созданием семейных гербов, оригами, кофейной живописью, лепкой Дедов Морозов, росписью ёлочных игрушек и многими другими ремёслами.

