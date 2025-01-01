Алёна Бронникова В пермском ТЦ на продажу выставлена площадка с арендатором за 78 млн рублей Площадь помещения – 141 квадратный метр Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми выставили на продажу коммерческие помещения на первом этаже торгового центра «Столица» (ул. Мира, 41/1). Как указано на сайте объявлений, актив площадью 141,6 кв. м собственник предлагает приобрести за 78,8 млн руб. (542,3 тыс. за кв. м).

Объекты (51,6 и 90 кв. м) сданы в долгосрочную аренду. Помещения занимают ювелирные магазины. По словам автора объявления, oкупaeмость составляет менеe 10 лет.

Кроме того, в соседнем здании, ТЦ «Новая Столица» (ул. Мира, 37), продаются два помещения за 6 млн руб. Их площадь составляет 25,7 и 50,7 кв. м, стоимость 1 кв. м – 78,5 тыс. руб. Собственник готов рассмотреть возможность продажи отделов разными лотами.

Как писал ранее «Новый компаньон», в «Столице» закрылся магазин верхней одежды Vitо Ponti, проработавший в ТРК с момента его открытия в 2004 году. Собственником помещения площадью 581,1 кв. м является федеральная сеть ювелирных магазинов 585 Gold. На сайте объявлений также размещено уведомление о сдаче объекта в аренду за 1 млн руб. в месяц.

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