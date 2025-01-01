Алёна Бронникова Магазин верхней одежды закрылся после 20 лет работы в пермском ТРК Единственный в городе филиал Vitо Ponti находился на первом этаже «Столицы» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пермском ТРК «Столица» 30 апреля закрылся единственный в городе филиал магазина верхней одежды Vitо Ponti. Магазин работал с момента открытия торгового центра в 2004 году. Об этом сообщил «Коммерсантъ-Прикамье».

В управляющей компании «Столицы» причины закрытия не назвали. Владельцем помещения площадью 581 кв. м является федеральная сеть ювелирных магазинов 585 Gold. Новый арендатор пока не определён.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в ТРК «Столица» также закрылись магазины «Аметист» и Terranova. По словам представителей торгового центра, динамика посещаемости в 2025 году показала снижение по сравнению с 2024-м на 5-6%. Несмотря на падение трафика, в этом году ТРК ожидает новых арендаторов, один из них - магазин женской одежды пермского предпринимателя Ксении Нориной by NORINA – уже занял площадку на первом этаже.

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