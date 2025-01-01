Алёна Бронникова Центры притяжения Торговые центры в Перми делают ставку на развлекательное наполнение Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С начала года в пермских торговых центрах по разным причинам закрылись несколько магазинов, в которых были представлены бренды бытовой техники, ювелирных украшений и одежды. При этом всё чаще освободившиеся площади занимают развлекательные центры и общепит. Эксперты отмечают, что создание привлекательной атмосферы для отдыха и развлечений может стать ключевым фактором для привлечения посетителей.

Оценка ситуации

Представители торговых центров отмечают, что на освобождаемые помещения арендаторы находятся в достаточно короткие сроки. При этом закрытие отдельных офлайн-магазинов и популярность у покупателей онлайн-шопинга не оказывают значимого влияния на посещаемость, поскольку торговые центры остаются местом притяжения не только для совершения покупок, но и для проведения свободного времени.

Как сообщила директор ООО «Управление недвижимости «ЭКС» Елена Жданова, по итогам первых трёх месяцев 2025 года в ТРК «Семья» наблюдался рост трафика на 1,5% относительно аналогичного периода прошлого года. На это повлияло заполнение почти всех вакантных площадей — в начале года их доля составляла всего 1,6%.

«В Перми посещаемость ТРК растёт при установлении хорошей погоды. Но это локальные всплески. Интернет-торговля оказывает определённое влияние на продажи товаров и в меньшей степени на трафик. Часть посетителей приходят в ТРК за услугами и развлечениями, их не заменит интернет-торговля, ещё часть изучают коллекции в магазинах, а нужные размеры заказывают онлайн», — пояснила Елена Жданова.

Влияние погодных условий на трафик в торговых центрах также отметил и генеральный директор ТРЦ «Планета» Евгений Каштанов. Но, по его мнению, в хорошую погоду люди предпочитают магазинам прогулки на свежем воздухе.

«В первом квартале 2025 года трафик ТРЦ «Планета» оставался на высоком уровне, несмотря на незначительное замедление динамики прироста по сравнению с аналогичным перио­дом прошлого года. Для молодого торгового центра такие колебания — в пределах нормы. Ключевым фактором, повлиявшим на посещае­мость, стала аномально тёплая зима в Перми: люди предпочитали проводить время на свежем воздухе и за пределами города», — рассказал он.

Свою роль в изменении количества посетителей могло сыграть также местоположение объекта. Например, в ТРК «Столица», который тоже находится в Индустриальном районе и далеко от центра города, динамика посещаемости показала снижение по сравнению с прошлым годом. По словам заместителя директора УК «Столица» Анастасии Долматовой, трафик упал на 5—6% к 2024 году. В то же время повлиять на это могли внешние экономические факторы и растущая популярность маркетплейсов.

«Мы наблюдаем серьёзное снижение товарооборота к прошлому году у операторов одежды и обуви. Хотелось бы винить в этом погоду, но мы понимаем, что это последствия перераспределения рынка между онлайн- и офлайн-продажами, а также инфляции», — добавила эксперт.

В торговом комплексе «Колизей Атриум» не наблюдалось значительных изменений трафика. А развитие развлекательной зоны в соседнем «Колизее Синема» позволило увеличить показатель примерно на 20% год к году. Как рассказала генеральный директор ООО «Деловой центр «Колизей» Марина Медведева, этому способствовало открытие детского развлекательного центра.

«Существенных изменений мы не видим. Наш центр находится рядом с другими торговыми центрами. Крупных федеральных игроков, которые могут создавать дополнительный трафик, у нас нет, но есть устойчивый пул арендаторов, который имеет своего постоянного покупателя. Небольшая погрешность есть по «Колизею Атриум», в связи с открытием развлекательного комплекса прирост даёт «Колизей Синема», но существенной тенденции падения или роста в наших торговых центрах не наблюдается», — прокомментировала она.

Спрос на развлечения

Больших изменений, связанных с приростом или сокращением количества посетителей, в этом году пермские торговые центры без влия­ния непредсказуемых факторов не ожидают, а с развитием развлекательных коммерческих зон на их площадях ждут притока.

Отдельно в «Столице» рост трафика предполагают лишь в оптимистичном прогнозе. ТЦ переживает закрытие салона сети магазинов ювелирных украшений «Аметист» и уход единственного в Перми магазина одежды Terranova, который по франшизе развивал на Урале индивидуальный предприниматель.

Анастасия Долматова сообщила, что к закрытию розничного бизнеса под этим брендом одежды привели изменения в налоговом законодательстве, а причиной закрытия «Аметиста» стал невысокий спрос — крупные ювелирные покупки пермяки предпочитают делать в центре города. Новые арендаторы в этом году ожидаются, и один из них уже зашёл на площадку торгового центра. На первом этаже разместился магазин женской одежды пермского предпринимателя Ксении Нориной — by NORINA.

В «Семье» после обновления ресторанной группы и расширения игровой зоны отмечают рост популярности ТРК у целевой группы. Что касается магазинов, арендаторам пришлось столкнуться с трудностями в связи с изменениями налогового законодательства. Елена Жданова отмечает, что продавцы одежды и обуви сейчас находятся в сложной ситуации. У многих с начала 2025 года добавился НДС, у других проблемы связаны с высокой кредитной нагрузкой, у треть­их рост продаж оказался ниже прогнозов.

«Многие бренды в 2025 году планируют пересматривать расположение торговых точек и закрывать неэффективные магазины. ТРК ведёт переговоры с несколькими брендами, но это будут очень «точечные» замены, массовых изменений не планируется», — добавила она.

Более оптимистичные прогнозы у ТРЦ «Планета». Здесь ждут рост трафика за счёт мероприятий и новых открытий, таких как долгожданный запуск ресторана Avgust bistro. Как рассказал Евгений Каштанов, в планах у торгового центра на этот год — открытие якорных арендаторов и обновление уже представленных, часть планов будет реализована уже весной, остальные ожидаются осенью.

В «Колизее Атриум» в этом году закрылся магазин техники и электроники «Эльдорадо», располагавшийся на третьем этаже. Но к падению трафика это не привело. Что будет на его месте, пока неизвестно, поскольку помещение находилось не в аренде, а в собственности компании.

В этом году в торговый центр зашёл свадебный салон, открывшийся в пустовавшем помещении на первом этаже; в целом площади ТЦ заполнены, за исключением помещения в цокольном этаже, но и на него есть претендент. Кроме того, в «Атриуме» недавно открылся боулинг, который стал единственным в центре города, поэтому рост трафика в этом году ждут однозначно.

По словам Марины Медведевой, в обоих торговых центрах ведётся последовательная работа на увеличение объёма развлекательной зоны: в прошлом году был открыт компьютерный клуб, затем открыли детский развлекательный центр, сейчас открывается боулинг и увеличивается присутствие операторов общепита.

«Так или иначе, торговые центры испытывают определённый спад на волне роста онлайн-торговли. Но опыт обгоняющих нас по информационно-технологическому развитию стран показывает, что лет через пять—семь трафик возвращается. Наша задача как девелоперов — делать торговые центры местом посещения. Если в данный момент у посетителей спрос больше направлен на отдых и развлечения, значит, надо попытаться их предоставить и быть готовыми в случае изменения тенденции», — считает эксперт.

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