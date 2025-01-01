Скончался пермский людоед Михаил Малышев Предварительно, причиной стала остановка сердца Поделиться Твитнуть

Михаил Малышев / фото: Shot

В Перми скончался Михаил Малышев, который отсидел 23 года в колонии за убийства и каннибализм. Об этом пишет телеграм-канал «Подслушано Закамск».

Сообщается, что людоед и каннибал умер в поликлинике №2. Он пришёл на приём к терапевту, но около 12:20 в коридоре учреждения ему стало плохо. Спустя семь минут прибыли врачи, мужчину реанимировали сорок минут, но спасти его не удалось.

Источник телеграм-канала сообщает, что, предварительно, причиной смерти Малышева стала остановка сердца.

Напомним, свои преступления Михаил Малышев совершал в 90-х годах. В те времена Михаил удерживал женщину в своей квартире, заставляя её приводить домой жертв. Первое убийство он совершил в 1999 году, когда 16-летняя ученица ПТУ была изнасилована и убита. После её смерти Малышев использовал мясо девушки для приготовления фарша. Затем он заманил в дом мужчину и также расправился с ним. В 2000 году Малышев был осуждён.

После того, как Малышев вышел на свободу, он дал интервью, где заявлял, что его действиями руководил алкоголь. Он также ссылался на высказывание Фёдора Достоевского о вреде спиртного и подчёркивал, что основной всплеск агрессии у него возникал после употребления технического спирта.

В материалах уголовного дела также говорилось, что он ел мясо собак и кошек. В июле 2024 года стало известно, что после выхода на свободу Малышев устроился работать в приют для животных. В приюте утверждают, что за время его работы «ни одно животное не пострадало».

