Приют для собак, который трудоустроил людоеда из Перми, выступил с заявлением Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми приют для бездомных собак «Умка», где после освобождения из колонии работал пермский людоед Михаил Малышев, выступил с заявлением. Его текст опубликовало издание 59.ru.

«Мы не скрывали, что этот человек помогал нам физически в приюте, ибо волонтёров-мужчин категорически не хватает. Их просто нет!!! — говорится в обращении. — На весь приют у нас несколько волонтёров, и те — женщины, и некоторые из них преклонных лет! В приюте установлены камеры видеонаблюдения, и Михаил всегда находился под пристальным вниманием хозяина приюта и волонтёров».

В документе также акцентируется, что за время работы Михаила в приюте ни одно животное не пострадало: «Все собаки на месте! Ни одна собака не пропала!»

Также в приюте сообщили, что по-прежнему ждут волонтёров, мужчин и женщин.

Напомним, на этой неделе широкий общественный резонанс вызвала новость о том, что вышедший на свободу пермский людоед Михаил Малышев, который до отсидки поедал также собак и кошек, устроился в приют для животных. Там он делал собачьи будки, убирал территорию, за свою работу он получал еду. Волонтёры делились с ним своими обедами. Известно, что в настоящее время Малышев в приюте уже не работает.

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