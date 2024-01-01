Людоед из Перми рассказал откровенно о причинах своих преступлений Маньяком он себя не считает, а винит алкоголь Поделиться Твитнуть

Михаил Малышев / фото: Shot

Михаил Малышев из Перми, отсидевший 23 года за убийства и каннибализм и вышедший на свободу, поделился с порталом NEWS.RU причинами своих преступлений, которые в 90-х годах вызвали большой общественный резонанс.

В те времена Михаил удерживал женщину в своей квартире, заставляя её приводить домой жертв. Первое убийство он совершил в 1999 году, когда 16-летняя ученица ПТУ была изнасилована и убита. После её смерти Малышев использовал мясо девушки для приготовления фарша. Затем он заманил в дом мужчину и также расправился с ним. В 2000 году Малышев был осуждён.

По словам Михаила, его деяния были следствием тяжёлой алкогольной зависимости. «Я пил ежедневно, с утра до ночи, выпивая по пять бутылок водки. Я был в неадеквате. Это была уже крайняя стадия алкоголизма», — рассказал он.

Он также сослался на высказывание Фёдора Достоевского о вреде спиртного и подчеркнул, что основной всплеск агрессии у него возникал после употребления технического спирта.

При этом Михаил не считает себя маньяком: «У меня, по сути, бытовуха, это не маньячно, это всё журналисты раздули».

В материалах уголовного дела также говорилось, что он ел мясо собак и кошек. В июле 2024 года стало известно, что после выхода на свободу Малышев устроился работать в приют для животных. В приюте утверждают, что за время его работы «ни одно животное не пострадало».

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