Пермская экс-чиновница Ирина Чиркова не смогла оспорить решение о заключении под стражу

Ирина Чиркова / фото: ВЕТТА

Бывшего начальника управления капитального строительства Перми Ирину Чиркову, которую осудили во взяточничестве, оставят в СИЗО до февраля следующего года.

Как пишет «Коммерсантъ-Прикамье», такое решение принял Пермский краевой суд, признав законным продление срока содержания под стражей. До этого Ленинский суд Перми продлил чиновнице арест до 17 февраля 2026 года.

В октябре этого года Пермский краевой суд отменил обвинительный приговор в отношении Ирины Чирковой и направил дело на пересмотр в Ленинский районный суд Перми.

Как писал ранее «Новый компаньон», первоначальный приговор Чирковой был оглашён 6 августа в Ленинском районном суде. Её осудили на шесть лет колонии общего режима за получение взятки. Помимо лишения свободы, суд постановил, что экс-чиновница должна выплатить штраф 27,5 млн руб.

Ирина Чиркова была задержана в августе 2024 года вместе с предпринимателем Сергеем Миковым. Суд установил, что в 2022 году, будучи руководителем Управления капитального строительства (УКС) администрации Перми, она получила от Микова взятку в размере 5,46 млн руб. за подписание документов о приемке выполненных работ по ряду объектов городской инфраструктуры, где компания Микова выступала подрядчиком.

