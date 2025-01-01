Пермский юрист рассказала о значении судебного решения по «схеме Долиной» Оно защитит добросовестных покупателей жилья Поделиться Твитнуть

На этой неделе Верховный суд РФ принял решение направить на новое рассмотрение дело о квартире российской певицы Ларисы Долиной, признав право собственности на спорную квартиру за новой собственницей, предпринимательницей Полиной Лурье. Долину, в свою очередь, обязали вернуть ей 112 млн руб. «Новый компаньон» попросил пермского юриста Анастасию Шардакову прокомментировать решение Верховного суда РФ и пояснил, какие последствия оно будет иметь для жителей Прикамья и остальных российских регионов.

«Решение, которое принял Верховный суд РФ, напоминает: право собственности добросовестного приобретателя незыблемо. Границы проверки имущества, которые приобретается, границы ответственности покупателя сузились. Нижестоящие суды требовали, чтобы добросовестный приобретатель проверял всё на свете, в том числе то, куда после сделки переедет продавец жилья, насколько он психически здоров, и надо было вообще познакомиться чуть ли не со всей его семьей, чтобы удостовериться что продавец действует по своей воле», — рассказала Анастасия Шардакова.

Юрист пояснила, что до «дела Долиной» было достаточно проверить объект недвижимости, провести юридический анализ документов при совершении сделки: Не надо было знакомиться с родственниками продавца, проверять, не находится ли он под воздействием кого-то.

При этом Шардакова отметила, что «важно увидеть итоговый судебный акт, в котором Верховный суд опишет свои выводы».

«Более того, сейчас говорят о том, что Верховный суд готовит обзор практики применения норм по сделкам с недвижимостью. Это поможет при рассмотрении аналогичных споров в нижестоящих судах», — добавила юрист.

Как писал ранее «Новый компаньон», в 2025 году в Пермском крае было зафиксировано четыре случая мошенничества с продажей квартир по так называемой «схеме Долиной». Всего по стране, по данным Следственного департамента МВД РФ, были незаконно проданы 157 квартир в 15 регионах по аналогичной схеме.

Название «схемы Долиной» связано с резонансным случаем певицы Ларисы Долиной, когда она под воздействием мошенников продала свою московскую квартиру за 112 млн руб., а позже обратилась в суд с требованием признать сделку недействительной. После этого инцидента подобные судебные разбирательства начали возникать повсеместно. «Новый компаньон» уже освещал эту тему. Советуем почитать нашу статью.

