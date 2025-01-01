В Пермском крае было 4 случая мошенничества с квартирами по «схеме Долиной» Всего в России за год по этой схеме продано 157 квартир Поделиться Твитнуть

В Пермском крае в 2025 году выявлены четыре случая продажи квартир по «схеме Долиной». Эта схема подразумевает дистанционное хищение прав собственности на жилье или обман граждан телефонными мошенниками. В масштабах всей страны, согласно данным следственного департамента МВД РФ, за прошедший год по этой схеме было продано не менее 157 квартир в 15 регионах. Об этом пишет «Рифей».

«Схема Долиной» получила свое название после резонансного случая с певицей Ларисой Долиной. Под влиянием мошенников она продала свою московскую квартиру за 112 млн руб., после чего пыталась оспорить сделку в суде. Этот инцидент вызвал волну аналогичных судебных исков от пенсионеров, которые продали свои квартиры, не осознавая своих действий и находясь под влиянием мошенников. Они требуют вернуть свое жильё.

