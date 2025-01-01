В Перми планируется провести фестиваль современной драматургии С такой инициативой выступил пермский писатель Павел Селуков Поделиться Твитнуть

Столица Прикамья может стать местом проведения фестиваля современной драматургии. Об этом стало известно во время презентации, посвящённой новому роману пермского писателя Павла Селукова «Пограничник» (18+) и спектаклю режиссёра Дениса Парамонова с артистами МХТ им. Чехова — «Добыть Тарковского» (18+), который был создан на основе одноимённого сборника. Встреча с читателям состоялась в Центре городской культуры 13 декабря.

Как рассказал генеральный продюсер Бизнес-школы РСПП и журнала «Бизнес России», основатель галереи современного искусства Frolov Gallery Владимир Фролов, речь идёт о том, чтобы создать фестиваль Павла Селукова в Перми. В понедельник, 15 декабря, спектакль «Добыть Тарковского» (18+) в ДК им. Гагарина, посетит губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«Уверен, что ему понравится, он оценит. И дальше будем с ним обсуждать (идею проведения фестиваля — Прим. ред.)», — отметил Владимир Фролов.

По задумке организаторов, отдельной частью фестиваля может стать показ фильма «Общага» (18+), один из сценаристов которого стал Селуков, а также читка рассказов самим автором.

«В 2019 году Павел стал человеком-номинацией, потому попал во все номинации. Мне уже тогда было понятно, что «завтра» его поставят в Москве, — вспоминает продюсер пермского писателя Сергей Кучевасов. — Идея была такая: первый спектакль по Селукову должен быть в Перми, чтобы мы потом не бегали и не говорили: «Ах, у нас в Перми появился челябинский поэт Виталий Кальпиди». Разговор идёт о современной драматургии — как рассказы перенести на сцену. У Евгения Мезенцева (режиссёр и первый постановщик рассказав Селукова на сцене — Прим. ред.) получилось, у Дениса Парамонова получилось. Давайте посмотрим, что дальше. В Барнауле спектакль поставил тоже выходец из Перми — Александр Ивашкевич. Он уехал в Барнаул и увёз с собой кусок Перми в виде Селукова. Давайте мы этот пазл соберём совместными усилиями. Если мы уже привезли актёров и режиссёра МХТ в Пермь, надо делать фестиваль».

Напомним, спектакль «Добыть Тарковского» 14 декабря покажут в Чусовом, а 15 декабря его смогут увидеть в ДК им. Гагарина пермяки.

Как ранее писал «Новый компаньон», первый спектакль по произведениям пермского автора — «Аукцион Павла Селукова «Купи слона» — был поставлен 26 октября 2020 года на сцене частной филармонии «Триумф» в Перми.

Напомним, первый сборник рассказов автора «Халулаец» (18+) вышел в свет в 2019 году. После чего были издан сборник «Добыть Тарковского. Неинтеллигентные рассказы» (18+), попавший в шорт-лист двух главных российских литературных премий («Большая книга» и «Национальный бестселлер»).

