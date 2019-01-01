Вера Гиренко «Купи слона»: спектакль и аукцион В Перми впервые поставят спектакль по прозе Павла Селукова Поделиться Поделиться Твитнуть

Павел Селуков

В начале апреля в Перми можно будет увидеть спектакль-аукцион «Купи слона» (18+). В основе сюжета — четыре рассказа Павла Селукова. Автор не только адаптирует свою прозу под сценические нужды, но и сам примет участие в действии. Его произведение, созданное за время спектакля, можно будет купить на финальном аукционе.

«Купи слона» — это первая попытка вывести на сцену героев прозы Павла Селукова — лауреата нескольких литературных премий, у которого вышли в свет две книги.

«Для меня давно было очевидно, что Селукова надо ставить, что делать это надо именно в Перми и что сделать это должны пермяки», — признался на пресс-конференции продюсер спектакля Сергей Кучевасов.

Кому-кому, а пермякам точно не нужно объяснять, что такое Пролетарка, как там жить и выживать — ведь именно с этой локально-региональной тематикой прежде всего связывают имя Павла Селукова. Однако создатели спектакля решили указать на более глубокие аспекты в прозе пермского автора.

«В спектакле у нас не будет ничего нарочито регионального. Нам не интересно быть бытописателями, нам важно рассказать притчу о том, как в человеке зарождается творчество, как вдохновение становится конкретным творческим действием», — пояснил замысел спектакля его режиссёр Евгений Мезенцев, который сравнил прозу Павла Селукова с произведениями Михаила Зощенко и Даниила Хармса.

Впрочем, литературные критики не ограничиваются этим рядом имён. Чтобы внести Павла Селукова в определённую «систему координат», они вспоминают Воннегута, Джойса и Прилепина. Сам автор относится к таким сравнениям спокойно: это, мол, неизбежно, чтобы понятнее было, и дополняет, что притчевые тексты — это самое точное определение того, что он пишет.

«Многие думают, что всё, о чём я пишу, на самом деле со мной происходило. Это не так: эти истории не происходили ни со мной, ни с кем бы то ни было ещё. Мои рассказы — не описания конкретных случаев, а иллюстрации абстрактных идей и моих мыслей. Я надеюсь, что спектакль «Купи слона» поможет правильно настроить оптику читателей и позволит им воспринимать мои тексты корректно, чтобы они могли брать от рассказов то, что они действительно могут дать», — пояснил автор на пресс-конференции.

Павела Селуков не планирует отсидеться в закулисье. В спектакле ему предстоит сыграть важную роль. Сначала он начнёт читку, а потом, когда за развитие действия возьмутся профессиональные актёры Алексей Каракулов, Александра Турченкова и восьмилетний Макар Манин, будет писать картину, которая будет продана на аукционе после спектакля.

Планируется, что четыре рассказа будут объединены в единый сюжет, который будет перемежаться танцевальными номерами (хореография Владимира Кирьянова) и музыкальными вставками (музыкальные редакторы — Ирина Солодовникова и Екатерина Камински). Струнно-духовой квартет исполнит пьесы современных минималистов Арво Пярта, Филиппа Гласса и Макса Рихтера. Кроме того, Александра Турченкова исполнит арии из оперы Генри Пёрселла «Дидона и Эней».

Премьера спектакля запланирована на 3 апреля в частной филармонии «Триумф», если карантин позволит.