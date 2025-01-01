В декабре в Перми презентуют новую книгу Павла Селукова Автор расскажет о своём романе «Пограничник» в Центре городской культуры Поделиться Твитнуть

В Центре городской культуры 13 декабря состоится пресс-конференция, посвящённая новому роману пермского писателя Павла Селукова «Пограничник» (18+), а также спектаклю режиссера Дениса Парамонова с артистами МХТ им. Чехова — «Добыть Тарковского» в Перми.

Автор расскажет о своем романе, который вышел в издательстве "Редакция Елены Шубиной" (АСТ) в ноябре. Помимо этого, на пресс-конференции посетители узнают о том, как был создан спектакль «Добыть Тарковского» (18+). Об этом расскажут Евгения Шохина, президент Бизнес-школы РСПП, главный редактор журнала «Бизнес России», основатель Благотворительного фонда «Живём», кандидат политических наук, и Владимир Фролов, генеральный продюсер Бизнес-школы РСПП и журнала «Бизнес России», основатель галереи современного искусства Frolov Gallery.

Отметим, в декабре также намечаются гастроли Пространства «Внутри» (Москва) — спектакль «Добыть Тарковского» по одноименному сборнику рассказов Селукова. В воскресенье, 14 декабря, его представят в Чусовом — в 18:00 в Культурно-деловом центре (ул. Ленина, 45), а 15 декабря — в 19:00 в ДК им. Гагарина (ул. Мира, 39).

Встреча с писателем в ЦКГ пройдёт 13 декабря в 13:00.

Напомним, первый спектакль по произведениям пермского автора — «Аукцион Павла Селукова «Купи слона» был поставлен 26 октября 2020 года на сцене частной филармонии «Триумф» (Пермь).

Как ранее сообщал «Новый компаньон», «Пограничник» — это второй роман и шестая книга Селукова. Его первый сборник — «Халулаец» (18+) — вышел в свет в 2019 году. После чего были изданы сборники «Добыть Тарковского. Неинтеллигентные рассказы» (18+), попавший в шорт-лист двух главных российских литературных премий («Большая книга» и «Национальный бестселлер»); «Как я был Анной» (18+) и «Рагнарёк, или Попытка присвоить мир» (18+).

