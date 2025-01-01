Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский писатель Павел Селуков выпустил новый роман Писатель намерен лично представить книгу в родном городе Поделиться Твитнуть

Павел Селуков

Владислава Кузнецова

Книготорговые сети 1 ноября начали принимать предварительные заказы на приобретение книги Павла Селукова «Пограничник» (18 +), вышедшей в «Издательстве Елены Шубиной».

Как сказано в аннотации, это «пронзительный роман о человеке, живущем на грани — между любовью и зависимостью, верой и саморазрушением, безумием и поиском смысла». Герой книги проходит путь от подростковых ошибок до осознания собственного диагноза — пограничного расстройства личности, которое становится ключом к пониманию всей его жизни. Издатель характеризует этот роман как «честный и эмоционально насыщенный текст о боли, одиночестве и надежде — о том, как человек учится принимать себя».

«Пограничник» — второй роман и шестая книга «пролетарского писателя» родом из Перми, получившего первоначальную популярность в социальных сетях. Его первый сборник — «Халулаец» (18 +) — вышел в 2019 году, затем были сборники «Добыть Тарковского. Неинтеллигентные рассказы» (18+), попавший в шорт-лист двух главных российских литературных премий: «Большая книга» и «Национальный бестселлер»; «Как я был Анной» (18+) и «Рагнарёк, или Попытка присвоить мир» (18+).

Первый роман Селукова — «Отъявленные благодетели» (18 +) — вышел в «Редакции Елены Шубиной» в 2024 году.

Новая книга Селукова выходит в серии «Роман поколения». Старт продаж планируется в ноябре.

Ожидается, что 12 декабря в Доме Мешкова Павел Селуков проведёт встречу с читателями, на которой представит новую книгу лично.

