В Ленинском районе Перми назначен первый замглавы администрации Владимир Радченко приступил к обязанностям с 12 декабря

Фото: пресс-служба Агентства инвестиционного развития Пермского края

В администрации Ленинского района Перми новое назначение. Первым заместителем главы района стал бывший руководитель Агентства инвестиционного развития Пермского края (АИР) Владимир Радченко. Как сообщается на сайте мэрии, к своим обязанностям он приступил 12 декабря.

На этой должности он будет курировать вопросы благоустройства, ЖКХ, градостроительства, жилищных, земельных и имущественных отношений, потребительского рынка, общественной безопасности. Под его управлением будут отделы районной администрации, занимающиеся соответствующими вопросами.

У Владимира Радченко высшее экономическое образование (ПНИПУ) и высшее образование по направлению менеджмент (ПГНИУ), работал в крупных энергетических компаниях и муниципальной структуре. Занимал пост замглавы администрации Добрянского городского поселения, где занимался развитием территории, позже в АИР курировал инфраструктурное направление.

В АИР он работал с 2018 года, с октября 2021-го — в должности заместителя гендиректора. В сентябре 2023 года в статусе и.о. возглавлял агентство после ухода Яны Фурман.

Ранее должность первого заместителя руководителя администрации Ленинского района Перми занимал Андрей Коротков, временно исполнявший обязанности руководителя после перехода Александра Русанова на пост главы Соликамского округа.

