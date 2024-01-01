Исполнять обязанности главы Ленинского района Перми будет Андрей Коротков Александр Русанов покинул должность Поделиться Твитнуть

Временно исполняющим обязанности главы Ленинского района Перми назначат первого заместителя главы района Андрея Короткова. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Напомним, 21 июня — последний день в должности руководителя районной администрации Александра Русанова. Комментируя свою отставку в соцсетях, он поблагодарил жителей и коллег за совместную работу, доверие и поддержку. Ожидается, что на следующей неделе чиновник возглавит администрацию Соликамска. Прежний мэр этого города Евгений Самоуков ушёл с поста после аварий на тепловых сетях прошлой зимой.

Русанов возглавлял Ленинский район с 2022 года. В прошлом году он был одним из двух основных кандидатов на пост главы Перми, но проиграл бывшему министру экономического развития Прикамья Эдуарду Соснину.

Андрей Коротков занимает пост первого заместителя главы Ленинского района с ноября 2023 года.

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