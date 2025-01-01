Суд признал погибшего весной пермского бизнесмена банкротом Введена процедура реализации имущества Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил требования ПАО «Сбербанк России» о признании умершего весной пермского бизнесмена Алексея Булатова несостоятельным. Информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.

«Информация о принятом судебном акте: решение о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества», — сообщается в карточке дела от 11 декабря. Резолютивная часть решения не опубликована.

Согласно сведениям документов, в суд Сбербанк обратился в июне. Организация потребовала признать Алексея Булатова банкротом в связи с задолженностью 24,2 млн руб., неуплаченной свыше трёх месяцев. В обоснование представлены кредитные договоры 2023 года, обеспеченные поручительством ответчика. Банк также попросил утвердить финансового управляющего из числа членов Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Дело».

В июле иск был принят к производству. СРО «Дело» предложила кандидатуру арбитражного управляющего Юрия Машковцева. В октябре Сбербанк направил ходатайство, в котором в связи с частичным погашением задолженности третьим лицом (АО «Корпорация развития малого и среднего предпринимательства Пермского края») попросил включить требования в третью очередь реестра требований кредиторов Булатова в общей сумме 13,5 млн руб. Из них основной долг — 12,2 млн руб., просроченная задолженность по процентам — 989 тыс. руб., задолженность по неустойке — 281 тыс. руб.

Арбитраж также рассматривает дело о банкротстве компании Булатова ООО «Алга». Сумма требований составила 144,17 млн руб.

Напомним, о гибели генерального директора пермской компании по производству электромонтажных работ ООО «Алга» Алексея Булатова стало известно весной. Его тело на лыжной базе «Динамо» 7 апреля обнаружила супруга.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.