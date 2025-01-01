Алёна Бронникова Компанию погибшего весной пермского бизнесмена пытается обанкротить ПЗСП Следующее заседание по делу назначено на 26 ноября Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Арбитражный суд Пермского края назначил на 26 ноября заседание по проверке обоснованности заявления ПЗСП о признании компании ООО «Алга» банкротом. Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

Иск от ПЗСП поступил в суд в августе и принят к производству в начале сентября. Сумма требований составила 144,17 млн руб. Наличие задолженности подтверждается принятыми ранее решениями суда по трём спорам ПЗСП и «Алга», связанным с рядом договоров, заключённых между сторонами на выполнение монтажных работ на строящихся объектах. Межрайонная инспекция ФНС № 21 по Пермскому краю вступила в дело в качестве третьего лица.

«В судебном заседании представитель уполномоченного органа ходатайствовала об отложении судебного заседания, мотивировав это тем, что единственным учредителем и руководителем общества с 2 августа 2022 года является Булатов Алексей Геннадьевич, который умер 7 апреля 2025 года. Таким образом, в настоящее время у должника фактически отсутствуют лица, уполномоченные в силу закона действовать от имени ООО «Алга»», — сообщается в судебных документах.

Срок принятия наследства истёк в октябре. Наследники имели право принять решение о добровольной ликвидации ООО. Уполномоченный орган ходатайствовал также об истребовании у нотариуса сведений по наследственному делу ответчика. Ходатайство об истребовании доказательств было удовлетворено, рассмотрение дела отложено до ноября.

Кроме того, в отношении Алексея Булатова в суде рассматривается заявление ПАО «Сбербанк» о признании его несостоятельным. Сумма требований составляет 4,2 млн руб. Заседание назначено на 10 декабря.

Напомним, тело генерального директора пермской компании по производству электромонтажных работ ООО «Алга» Алексея Булатова было обнаружено на лыжной базе «Динамо» 7 апреля. Погибшего нашла его супруга.

