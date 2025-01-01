Алина Наумова В Перми на «Динамо» обнаружили тело владельца электромонтажной компании Алексея Булатова нашла его супруга Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Перми на лыжной базе обнаружено тело генерального директора пермского ООО «Алга» Алексея Булатова. Погибшего обнаружила супруга.

В понедельник, 7 апреля, около 11:00 на лыжной базе «Динамо» нашли мёртвым 39-летнего генерального директора пермской компании ООО «Алга» Алексея Булатова. Как сообщает портал «Вкурсе.ру», тело погибшего обнаружила его супруга Наталья Булатова.

По информации издания, Булатов состоял на учёте у психиатра. В воскресенье, 6 апреля, мужчина ушёл из дома и отправил супруге сообщение, что намерен совершить «трусливый поступок, но другого выхода нет». По словам источника, после этого мужчина покончил с собой.

Согласно сервису «Чекко», ООО «Алга» участвовало в 28-ми арбитражных делах, общая сумма исковых требований составляет 101,4 млн руб. На 10 февраля 2025 года зарегистрированы сведения о задолженностях компании по налогам и страховым взносам на сумму 41,7 млн руб., а также пенях и штрафах в размере 1,5 млн руб. Во вторник, 8 апреля, расчётные счета компании Алексея Булатова были арестованы.

В ГУ МВД России по Пермскому краю «Новому компаньону» сообщили, что сейчас по делу идут проверки. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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