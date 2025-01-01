Школам Пермского края рекомендовали провести выпускные в 2026 году 27 июня Установлены единые дни последнего звонка и выпускного Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Министерство просвещения РФ представило рекомендации о проведении в регионах последних звонков и выпускных в 2026 году. Единый день проведения последних звонков установлен на 26 мая, а выпускных вечеров — 27 июня. Об этом сообщает Министерство образования и науки Пермского края.

«В программу последних звонков и выпускных вечеров в образовательных организациях предлагается включить церемонии поднятия государственного флага и исполнения государственного гимна РФ, чествование представителей многодетных и многопоколенных семей, выступления родителей учащихся, в том числе удостоенных государственных наград и участников специальной военной операции», — добавили в ведомстве.

Регионам также предписано усилить меры безопасности и создать условия для беспрепятственного доступа в помещения образовательных учреждений для учеников с инвалидностью и ОВЗ.

Напомним, в 2025 году последние звонки в школах Пермского края прошли 24 мая, а выпускные вечера — 28 июня. В эти дни в ряде муниципалитетов вводились ограничения на продажу алкогольной продукции.

