Школам Прикамья рекомендовали провести последние звонки 24 мая А выпускные вечера — 28 июня Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Министерство просвещения России рекомендовало всем регионам страны провести последние звонки в школах 24 мая, а выпускные вечера — 28 июня текущего учебного года. Информация опубликована 9 марта на сайте ведомства.

Во время торжественных мероприятий, посвящённых окончанию школы, предписывается проводить церемонию поднятия государственного флага и исполнение гимна РФ. Особое внимание должно быть уделено чествованию многодетных семей и семей, где несколько поколений учились в одной школе. Также предусмотрены выступления родителей, в том числе награждённых государственными наградами, и участников специальной военной операции.

Регионам также предписано усилить меры безопасности и создать условия для беспрепятственного доступа в помещения школ для учеников с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

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