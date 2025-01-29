В Перми 24 мая вводится ограничение на реализацию алкоголя Это связано с проведением «Последних звонков» в школах Поделиться Твитнуть

Согласно распоряжению краевого правительства (постановление № 755-п от 10 октября 2011 года), в связи с проведением торжественных мероприятий «Последний звонок» для выпускников 9- и 11-х классов, 24 мая, на территории Перми будет действовать полный запрет на розничную торговлю спиртными напитками. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

В мэрии напомнили, что несоблюдение установленных ограничений и правил продажи алкогольной продукции повлечёт за собой административную ответственность. Должностным лицам грозит штраф от 20 до 40 тыс. руб., а юридическим лицам — от 100 до 300 тыс. руб.

Ранее «Новый компаньон» писал, что правительство Пермского края приняло поправки в постановление, определяющее дни полного запрета на реализацию алкоголя в розницу в муниципальных образованиях в 2025 году (постановление № 48-п от 29.01.2025). В частности, изменена дата запрета продажи алкогольной продукции в Губахе, Чердыни и близлежащих посёлках.

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