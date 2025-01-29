В Пермском крае изменили дни запрета на продажу алкоголя в 2025 году Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края приняло поправки в постановление, определяющее дни полного запрета на реализацию алкоголя в розницу в муниципальных образованиях в 2025 году (постановление № 48-п от 29.01.2025).

В частности, изменена дата запрета продажи алкогольной продукции в Губахе и близлежащих поселках (Нагорнский, Углеуральский, Широковский, а также поселения у станций «Парма», «10-й км» и «20-й км») в связи с празднованием Дня города. Вместо 28 июня, как было заявлено изначально, запрет будет действовать 5 июля.

Также корректировке подверглись даты запрета продажи спиртного во время фестиваля «Зов Пармы». Изначально планировалось ввести ограничения 18 и 19 июля, однако в обновлённом постановлении указаны другие дни: 25, 26 и 27 июля. Данные ограничения коснутся Чердыни, посёлка Рябинино и села Серёгово.

Ранее «Новый компаньон» сообщал о первоначальном перечне дней, когда продажа алкоголя будет запрещена в отдельных муниципалитетах Пермского края в 2025 году.

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