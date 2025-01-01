В Прикамье утвердили даты, когда в 2025 году будет запрещена торговля алкоголем Продажу спиртного ограничат в праздники и во время фестивалей Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края издало постановление об установлении полного запрета на розничную продажу алкоголя в разных муниципальных образованиях региона в праздничные дни в 2025 году. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Запрет будет вводиться в разные даты в 24 округах. В основном, ограничение распространяется на те дни, когда конкретное муниципальное образование отмечает день города, посёлка или села. Например, в Кочёво это 24 мая, в Губахе, Звёздном, Чёромозе, Осе, Очёре и Красновишерске — 28 июня, в Кизеле, Чердыни и Кунгуре — 5 июля, Кудымкаре — 12 июля, в Нытве, Добрянке и Лысьве — 19 июля, Соликамске — 23 августа, Краснокамске — 13 сентября.

Кроме того, в ряде муниципалитетов торговля алкоголем будет запрещена в дни национальных, религиозных и профессиональных праздников. В частности, в Бардымском округе не будут продавать спиртное во время празднования Навруза, Уразы-байрама и Курбан-байрама, в Гремячинске, Усьве, Шумихинском, Юбилейном — в День шахтёра, а в Нытве — в День металлурга.

В Кунгуре, Нытве, Соликамске, Краснокамске, Кочёво, Куединском, Лысьвенском, Добрянском и Бардымском округах запрет на продажу алкоголя введут также в День молодёжи 28 июня. В Елово нельзя будет продавать алкоголь во время фестиваля «Еловская рыбка» 12 июля, в Осе — во время фестиваля экстремальных видов спорта «Оса — акватория Беринга» — 26 июля, а в Уинском — во время краевого фестиваля мёда «Медовый спас» и в Красновишерске — во время «Праздника черничного пирога» 9 августа.

Торговля спиртным ограничивается с 8 до 23 часов. При этом запрет не распространяется на продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

Запрет на розничную продажу алкоголя в праздничные дни ежегодно вводится в Пермском крае с 2016 года.

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