Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский Центр развития кинопроизводства поддержит три неигровых фильма Стали известны результаты конкурсного отбора «Питчинг неигрового кино 2025» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В «Кристалл-центре» 11 декабря состоялась публичная защита проектов конкурсного отбора «Питчинг неигрового кино» (18+).

Для очной защиты проектов в Пермь прибыли кинематографисты из Перми и Березников, а также Москвы, Смоленска, Санкт-Петербурга и Свердловской области. Они представили членам экспертного совета и гостям мероприятия 18 проектов фильмов, вошедших в шорт-лист питчинга.

В номинации «Режиссерский дебют» (для режиссеров-дебютантов в неигровом кино, хронометраж фильма — более 15 минут) победителем стал проект «Точка возврата» (18 +) режиссера Сергея Емельянова (Пермь) — наблюдение за жизнью на точке эвакуации добровольческого подразделения. Местом съёмок станет зона проведения СВО.

В номинации «Полнометражный неигровой фильм» (хронометраж — не менее 52 минут) — два победителя.

Фильм «Русский Милан: Пермь» (16 +) посвящён исследованию пермской моды и пермских модных брендов. Режиссёр — Никита Кононов (Москва).

«Клавиши для народа, или Отдам за самовывоз» (12 +) — исследование феномена советского пианино и его влияния на формирование советского человека на примере пермской фабрики музыкальных инструментов «Кама». Режиссёр — Ольга Аверкиева, автор сценария — Елена Растянис, которая на этом материале уже создала в содружестве с режиссёром Иваном Кустовым документальный спектакль «Кама. Фабрика».

Прием заявок на конкурсный отбор «Питчинг неигрового кино 2025» проходил с 6 октября по 16 ноября 2025 года. Центр развития кинопроизводства получил 50 заявок, что на 30% больше, чем в 2024 году.

Впервые «Питчинг неигрового кино» состоялся в Перми в 2024 году. Его победителями стали четыре проекта. Три из них уже завершены, четвёртый находится в завершающей стадии производства. Центр развития кинопроизводства планирует для них фестивальное продвижение.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.