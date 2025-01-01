Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми второй раз пройдёт питчинг неигрового кино Фильмы-призёры прошлогоднего питчинга получат фестивальное продвижение Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермская кинокомиссия второй раз проводит питчинг неигровых фильмов. На конкурс принимали проекты, тематически связанные с Пермским краем, либо планирующиеся к производству на территории Пермского края — полному или частичному. Отбор проходил в двух категориях: «Дебют. Короткометражный фильм» — фильмы начинающих авторов длительностью до 15 минут — и «Полнометражный фильм» — не менее 50 минут.

В этом году кинокомиссия получила 50 заявок от кинематографистов, что на 30% больше, чем в 2024-м. Интерес к питчингу проявили представители как Пермского края, так и других городов и регионов: Москвы, Санкт-Петербурга, Тверской, Смоленской, Свердловской и Курганской областей, Краснодарского края. Пермский край представляют кинематографисты не только Перми, но и Березников.

В шорт-лист вошло 18 названий. Авторам фильмов-финалистов предстоит публичная защита (18+) своих проектов. Она пройдёт 11 декабря в «Кристалле», начало в 14:00. На выступление каждому участнику выделяется 5 минут. Победители получат финансирование на реализацию своих проектов и возможность впоследствии продемонстрировать их зрителям.

Оценку проектов во время публичной защиты будет проводить экспертный совет, в который вошли Владимир Тодоров — продюсер по документальному контенту Okko, Екатерина Вульфович — креативный продюсер документального направления PREMIER и RUTUBE, Андрей Ананин — режиссёр, продюсер, директор киностудии «СТАЯ.ДОК», Евгений Григорьев — режиссёр, продюсер, директор по развитию «Свердловской киностудии».

Посетить мероприятие смогут все желающие, для этого необходимо пройти регистрацию на сайте кинокомиссии.

Питчинг неигровых фильмов, связанных с Пермским краем, впервые прошёл год назад, в декабре 2024 года. Победителями стали четыре проекта — «Четыре зеркала» (16+) сценариста Елены Филимоновых и режиссёра Алексея Романова, «Откуда я уйду» (12+) Ольги Аверкиевой, «8000» (16+) Юрия Цодиковича и «Мама впервые» (16+) Андрея Попова и Надежды Тимоляновой.

Как рассказали «Новому компаньону» в Пермской кинокомиссии, сейчас три фильма из четырёх уже готовы. Фильм «Откуда я уйду» продолжает сниматься, Ольга Аверкиева надеется завершить его в марте 2026 года.

Директор Пермской кинокомиссии Алёна Семерикова сообщила, что все эти фильмы получат фестивальное продвижение. Сейчас кинокомиссия разрабатывает стратегию и сроки их презентаций. Публичные премьеры состоятся после фестивальных показов.

