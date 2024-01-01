Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский край поддержит производство четырёх документальных фильмов Завершился первый питчинг фильмов о Прикамье Поделиться Твитнуть

Евгений Вотинцев

В «Кристалл-центре» в Перми 12 декабря состоялась публичная защита проектов в рамках конкурсного отбора «Питчинг неигрового кино». О его итогах сообщает Пермская кинокомиссия.

Приём заявок на участие в питчинге проходил с 11 ноября по 2 декабря. На конкурс принимали проекты, тематически связанные с Пермским краем, либо планирующиеся к производству на территории Пермского края — полному или частичному. Отбор проходил в трёх категориях: «Дебют», «Короткометражный фильм» и «Полнометражный фильм».

Как уже сообщал «Новый компаньон», на рассмотрение поступило 38 заявок из Перми и Пермского края, а также из Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Сыктывкара, Свердловской и Амурской областей; однако часть из них не прошла технический отбор. К очной защите было допущено 22 проекта, прибыли на защиту представители 21 из них.

Экспертный совет из пяти экспертов (Марии Безенковой — кандидата искусствоведения, доцента кафедры киноведения ВГИК, программного директора нескольких кинофестивалей; Елены Иевской — продюсера «Руки вверх production», PR-менеджера RUTUBE; Ольги Филоновой — продюсера документального кино, ведущего продюсера конкурса «Россия — взгляд в будущее» Фонда поддержки регионального кинематографа; Олеси Епишиной — режиссёра неигрового кино; Валерия Колесова — продюсера, режиссёра, сценариста, преподавателя) выбрал четырёх победителей конкурса, которые получат региональную поддержку для производства своих фильмов.

В категории «Короткометражный неигровой фильм» победил проект «Четыре зеркала» (16+) сценариста Елены Филимоновых и режиссёра Алексея Романова. Фильм посвящён семейной истории художницы Татьяны Нечеухиной.

Это история о том, как художница Татьяна Нечеухина после смерти матери обнаружила, что её сёстры и брат воспринимают жизнь в семье совсем не так, как она сама. В их рассказах образ матери разнится до такой степени, что кажется, будто все они говорят о четырёх незнакомых друг с другом женщинах. В беседах с родными Татьяна открывает для себя заново мир собственной семьи, в которой росла и которую, казалось бы, знала досконально всю жизнь.

Проект реализует продюсерский центр «Капризка».

В категории «Полнометражный неигровой фильм» победил проект «Откуда я уйду» (12+) Ольги Аверкиевой, о котором уже писал «Новый компаньон».

Молодая, современная и успешная директор краеведческого музея уже четыре года нарушает спокойствие степенной жизни небольшого исторического города Чердынь на севере Пермского края. Многое меняется под её натиском, а девушка всё больше влюбляется в это историческое пространство. Но Ирина Трофимова устала: часто приходится делать то, что у неё хорошо получается, но не нравится ей.

Реализацией проекта займётся индивидуальный предприниматель Наталья Багаева.

В номинации «Дебют» победителями стали два проекта — «8000» (16+) Юрия Цодиковича и «Мама впервые» (16+) Андрея Попова и Надежды Тимоляновой.

«8000» — фильм в жанре роуд-муви.

Из-за повышения «утильсбора» и желания сэкономить люди самостоятельно заказывают автомобили из-за рубежа и выбирают вариант самостоятельного перегона с Дальнего Востока — с незабываемым путешествием через всю страну, с посещением далёких достопримечательностей, вроде острова Русский и озера Байкал, с дегустацией необычных блюд китайской и бурятской кухонь, с визитом в гости к друзьям, к которым иначе, может, и не добрались бы никогда. И с приключениями, не всегда приятными.

В аннотации фильма «Мама впервые» сказано:

«Материнство у каждой женщины своё, оно состоит из абсолютно разных моментов — как счастливых, так и горестных. Наш проект раскрывает это разнообразие эмоций и чувств. Фильм — поддержка мам, которые впервые сталкиваются с трудностями материнства. Наши героини поделятся историями, которые раскрывают сложности на пути становления мамой. Принцип интервью с элементами наблюдения наиболее полно раскрывает тему и погружает зрителя в переживания женщин».

Проект реализует продюсерский центр «Капризка».

Евгений Вотинцев

Как сообщила директор Центра развития кинопроизводства Алёна Семерикова-Волкова, планируется, что питчинг будет проходить ежегодно.

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