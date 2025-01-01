Алёна Бронникова Расширять платную зону природных парков в Пермском крае пока не планируют В неё входят пять территорий Поделиться Твитнуть

В Пермском крае пока не планируют увеличивать количество природных парков, за посещение которых взимается туристический сбор. Об этом «Новому компаньону» рассказали в министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона.

«Увеличение количества ООПТ, где взимается плата за посещение, пока не планируется», — ответили на запрос в ведомстве.

Напомним, сбор за посещение особо охраняемых природных территорий (ООПТ) туристами был установлен в 2023 году. Платными сделали посещение трёх зон: природного парка «Пермский», «Полюдов камень» и «Колчимский камень». Стоимость специального разрешения для входа составляла 100 руб. С начала этого года цена за вход была повышена до 150 руб., а платная зона расширена до пяти, в неё вошли Ординская пещера и плато Кваркуш.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в краевом бюджете доходы от платы за посещение ООПТ на 2026-2028 годы запланированы в сумме не менее 6,6 млн руб. ежегодно. В пояснениях к документу сообщалось, что число платных территорий будет постепенно увеличиваться.

