Для КРТ на Куйбышева в Перми изымают четыре участка под аварийными домами

Министерство строительства Пермского края

Администрация Перми распорядилась изъять для муниципальных нужд земельные участки под жилыми домами, признанными аварийными и подлежащими сносу, по ул. Куйбышева, 55, 57, 60 и ул. Глеба Успенского, 13. Документы опубликованы на сайте мэрии.

В городском управлении жилищных отношений «Новому компаньону» пояснили, что стоящие на данных участках многоквартирные дома признаны аварийными и подлежащими сносу, земельные участки и жилые помещения изъяты в собственность муниципалитета, в том числе для строительства новых объектов. Расселение и снос будут производиться за счёт застройщика, который реализует проект комплексного развития территории по ул. Куйбышева.

«Расселение и снос аварийных многоквартирных домов по ул. Куйбышева, 55, 57, 60 и ул. Г. Успенского, 13 будет произведён застройщиком в соответствии с договором о комплексном развитии территории. При расселении планируется заключение трёхстороннего договора, согласно которому платежным агентом выступит непосредственно сам застройщик», — рассказали в мэрии.

Общая площадь изъятых участков составляет 9,4 тыс. кв. м. Согласно данным «2ГИС», двух- и трёхэтажные дома были построены в 1950-х годах, по ул. Куйбышева, 57 — в 1989-м. По сведениям публичной кадастровой карты, участки предназначены под жилые здания, общежитие и многоквартирный дом со встроенными-пристроенными помещениями.

Напомним, в декабре 2024 года структура московского «Кортроса» (ООО «Строитель») стала победителем аукциона на право реновации территории по ул. Куйбышева в Перми, включая участок, где ранее располагался кинотеатр «Премьер». Сумма контракта составила 356 млн руб. при начальной цене 7,89 млн руб. Компании предстоит расселить 26 аварийных домов и построить социальную инфраструктуру на участке в 12,5 га. В этом году для реализации проекта также были изъяты восемь участков площадью 1,2 тыс. кв. м с расположенными на них гаражами и помещениями кинотеатра «Премьер» по ул. Пионерской, 17.

