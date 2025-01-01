Алёна Бронникова Для КРТ на Куйбышева в Перми изымут здание бывшего кинотеатра «Премьер» Реновацией территории занимается структура «Кортроса» Поделиться Твитнуть

Министерство строительства Пермского края

Для реализации проекта комплексного развития территории по ул. Куйбышева в Перми изымут гаражи и помещения бывшего кинотеатра «Премьер» по ул. Пионерской, 17. Это следует из приказа краевого минимущества, подписанного 17 октября.

Всего планируется изъять восемь земельных участков площадью 1,2 тыс. кв. м с расположенными на них объектами общей площадью 750,7 кв. м. В том числе, административное здание по ул. Пионерской, 17а, помещения по ул. Пионерской, 17, индивидуальные гаражи и входящие в ремонтно-строительный кооператив «Прогресс»: по ул. Белинского, 59а/1, во дворе ул. Пионерской, 17, по ул. Пионерской, 19, рядом со строительным колледжем.

Выкуп производится за счёт средств инвестора ООО «Строитель» (входит в ГК «Кортрос»).

Изъятие сооружений электроэнергетики, электросетевого комплекса подстанции «Крохалевка» с линией электропередачи и трансформаторными подстанциями, газопровод низкого давления не осуществляется.

В декабре 2024 года ООО «Строитель» выиграло аукцион на право развития территории, предложив 356 млн руб. (начальная цена составляла 7,89 млн руб.). Компании предстоит расселить 26 аварийных домов общей площадью 29 тыс. кв. м, а также построить социальную инфраструктуру на участке размером 12,5 га.

