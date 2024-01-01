Комплексным развитием территории по улице Куйбышева в Перми займётся столичная компания Структура «Кортроса» предложила на торгах 356 миллионов рублей Поделиться Твитнуть

Министерство строительства Пермского края

ООО «Строитель» — структура московского «Кортроса» — займётся комплексным развитием территории на ул. Куйбышева в Перми (участок, где ранее располагался кинотеатр «Премьер»). Сумма контракта составит 356 млн руб. при начальной цене лота 7,89 млн руб. Об этом стало известно изданию «Коммерсантъ-Прикамье». На сайте торгов итоговый протокол пока не опубликован.

Аукцион длился до позднего вечера 17 декабря, и участники сделали более тысячи ценовых шагов. В финале между собой конкурировали две компании: екатеринбургское ООО «Рост и развитие» (холдинг «Брусника») и ООО «Строитель» (холдинг «Кортрос»). Пресс-служба краевого минстроя пока не комментирует результат. Всего за право КРТ на Куйбышева боролось семь застройщиков.

ООО «Строитель» предстоит расселить 26 аварийных домов общей площадью 29 тыс. кв. м, а также построить социальную инфраструктуру на участке размером 12,5 га.

Напомним, весной «Кортрос» также выиграл борьбу за развитие площадки в районе ДКЖ в Перми, где начальная цена лота составила 225,6 млн руб., а окончательная достигла 767 млн руб.

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