К торгам на право КРТ на улице Куйбышева в Перми допущены семь застройщиков Аукцион состоится 17 декабря Поделиться Твитнуть

Министерство строительства Пермского края

Конкурсная комиссия министерства строительства Пермского края допустила к участию в аукционе на право реновации территории вдоль ул. Куйбышева от ул. Механошина до ул. Белинского 7 застройщиков. Об этом сообщили в пресс-службе минстроя.

Таким образом, в торгах 17 декабря примут участие четыре екатеринбурские компании: ООО СЗ «Проспект Девелопмент», ООО СЗ «Эталон Урал-1» (входит в ГК «Эталон»), ООО СЗ «Премьер» (ООО «Дюна-Строй»), ООО «Рост и развитие» (входит в холдинг «Брусника»), две московские: ООО «Строитель» и ООО СЗ «Альфа» (ООО «Дарс Девелопмент») и одна пермская — ООО СЗ «Мотовилихинский-11» (АО «СтройПанельКомплект»).

Напомним, общая площадь для реновации составит 12,5 га. Начальная стоимость лота — 7,89 млн руб.

Победитель аукциона должен будет осуществить комплексное развитие территории: расселить 26 многоквартирных ветхих и аварийных домов общей площадью 29 тыс. кв. м, обеспечить новую жилую застройку объектами необходимой социальной инфраструктурой, обновить дороги и инженерные сети.

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