Алёна Бронникова Представлен проект ЖК «Юность» в рамках КРТ Тихого Компроса в Перми Девелопер приступает к возведению дома в микрорайоне Крохалева

Изображение предоставлено компанией "Брусника"

В Перми 11 декабря прошла презентация проекта жилого комплекса «Юность», который будет построен в м/р Крохалева в рамках КРТ «Тихий Компрос» в Перми. ООО «Комфорт и функциональность» (входит в свердловский холдинг «Брусника») занимается развитием трёх несмежных участков, и первым объектом станет дом в границах улиц Солдатова, Ярославского и Лодыгина.

Как рассказали представители девелопера, в данный момент на площадке уже приступили к работам. Старт продаж запланирован на следующей неделе. Завершение строительства намечено на 2027 год, выдача ключей — начало 2028-го.

Дом появится на перекрёстке улиц Солдатова и Лодыгина, будет состоять из шести секций переменной этажности — 9, 11 и 16 этажей. На первом этаже со стороны улицы предусмотрят коммерческие помещения для медицинских организаций, салонов красоты или небольших заведений общепита. На первом этаже со стороны двора предусмотрят квартиры с террасами, террасы в виде патио (с крышей и двумя проёмами) будут также построены в квартирах на верхних этажах.

Изображение предоставлено компанией "Брусника"

Рядом с домом планируется обустроить тихую зону для отдыха с прогулочными дорожками, детские площадки для разных возрастов и площадку для занятий спортом. Со стороны улицы также будут обустроены два общественных пространства: событийная и приветственная площадки. На второй появится арт-объект, который установят по проекту местных художников. Девелопер проведёт конкурс, в котором будет выбрана лучшая идея.

Напомним, в прошлом году «Брусника» выиграла право на реновацию двух несмежных территорий, ограниченных улицами Куйбышева, Коминтерна и Комсомольским проспектом, а также улицами Ярославского, Лодыгина и Солдатова. Общая площадь реновации составляет 6,53 га. Концепция реновации участка на Тихом Компросе была одобрена Градсоветом летом 2025 года, к ее реализации планируется приступить во втором квартале 2026 года. Разрешение на строительство ЖК «Юность» было получено в ноябре.

