В Перми выдано разрешение на строительство ЖК в рамках КРТ на Тихом Компросе

Правительство Пермского края

Выдано первое разрешение на строительство жилого комплекса «Юность», которое реализуется в рамках комплексного развития территории (КРТ) Тихого Компроса в Свердловском районе Перми. Об этом сообщает пресс-служба правительства Пермского края.

Проект включает в себя строительство двух зданий: башни и секционного дома, которые будут расположены в районе улиц Солдатова, Емельяна Ярославского и Лодыгина. Объекты спроектированы так, чтобы создать единый городской квартал вместе с уже существующими постройками.

На углах участка появятся высотные акценты, что позволит сформировать яркие визуальные ориентиры. Общественные пространства планируют благоустроить: входная площадь будет окружена зелёными насаждениями, в ней появится арт-объект, который подчеркнёт уникальность района. На второй площади создадут амфитеатр и водный объект, что сделает это место комфортным для мероприятий и прогулок.

Застройщик отмечает, что во дворе комплекса расположатся несколько игровых площадок для детей разных возрастов, а также зоны для тихого отдыха и спортивная площадка.

Напомним, осенью прошлого года был подписан договор КРТ с компанией «Комфорт и функциональность», которая входит в холдинг «Брусника». Территория реновации ограничена улицами Куйбышева, Коминтерна и Комсомольским проспектом, а также улицами Емельяна Ярославского, Лодыгина и Солдатова.

Реновация включает пять аварийных многоквартирных домов, находящихся на данном участке. Девелопер «Брусника» отмечает, что процесс расселения завершён более чем на 70%.

