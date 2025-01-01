Алёна Бронникова Градсовет согласовал концепцию комплексного развития «Тихого Компроса» в Перми В рамках благоустройства застройщик планирует установить небольшой фонтан Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено Министерством по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

В Перми на Градостроительном совете Пермского края 18 июля свердловский девелопер «Брусника» представил концепцию комплексного развития территории в микрорайоне «Тихий Компрос» в Перми. По итогам обсуждения проект был одобрен. Речь идёт о территории в границах Комсомольского проспекта и улиц Куйбышева и Коминтерна.

По словам представителя инвестора развития участка, строительство будет вестись в две очереди. Здания будут оборудованы архитектурной подсветкой и подземным паркингом.

В первую очередь будет построен многоквартирный дом с коммерческими помещениями на первом этаже на пересечении улиц Куйбышева и Чкалова, на месте бывшего ТЦ «Хоровод». Фасады здания будут выполнены из кирпича, во дворе для жителей планируется установить небольшой фонтан.

В рамках второй очереди будет построен четырёхэтажный жилой дом с коммерческими помещениями на первом этаже на участках по ул. Чкалова, 36 и 38. Фасад здания будет покрыт декоративной штукатуркой. Первый, второй и четвёртый этажи будут нетиповыми, на первом будут предусмотрены большие окна, а на четвёртом — мансардные. Благоустройство планируется на стилобате с устройством зон тихого отдыха, детской площадки и установкой малых архитектурных форм.

Напомним, осенью компания «Брусника» выиграла право на реновацию двух несмежных территорий, ограниченных улицами Куйбышева, Коминтерна и Комсомольским проспектом, а также улицами Ярославского, Лодыгина и Солдатова. Площадь реновации составляет 6,53 га и включает пять аварийных многоквартирных домов. После их расселения инвестор должен осуществить комплексное развитие территории, построив около 100 тыс. кв. м жилья, включая передачу муниципалитету квартир для детей-сирот. По информации представителя застройщика, расселённый дом по ул. Чкалова, 36 уже снесён, дом по ул. Чкалова, 38 расселён более чем на 90%.

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