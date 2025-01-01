Представлена концепция проекта КРТ на Тихом Компросе в Перми Она создана с учётом исторического облика местности Поделиться Твитнуть

фото: Минимущества Пермского края

Девелоперская компания «Брусника» представила предварительную концепцию реновации территории на Тихом Компросе в Перми. Как сообщили в компании, планируется строительство жилого комплекса с квартирами, имеющими два уровня, широкими панорамными окнами. Также будут обустроены подземные парковки и эксплуатируемые крыши. Подчёркивается, что концепция будет учитывать исторический облик местности, включая архитектурные особенности фасадов, пропорции и цветовую гамму. В настоящее время компания готовится к началу строительных работ.

Девелопер уже приступил к расселению домов и завершил демонтаж торгового центра, на месте которого будет возведена первая очередь — жилой дома по ул. Куйбышева переменной этажности. Все работы ведутся совместно со специалистами Госинспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края.

фото: Минимущества Пермского края

«Тихий Компрос — это уютная, зелёная локация в центре города, её потенциал огромен. «Брусника» подготовила проект с первоклассной архитектурой и богатым благоустройством, и готовится наполнить историческую среду достопримечательного места совершенно новыми сценариями», — отметил директор филиала «Брусники» в Перми Дмитрий Ступин.

Напомним, прошлой осенью компания «Брусника» выиграла право на реновацию территории, ограниченной улицами Куйбышева, Коминтерна и Комсомольским проспектом, а также улицами Ярославского, Лодыгина и Солдатова в Свердловском районе Перми. Площадь реновации составляет 6,53 га и включает пять аварийных многоквартирных домов. После расселения жильцов инвестор должен осуществить комплексное развитие территории, построив около 100 тыс. кв. м жилья, включая передачу муниципалитету квартир для детей-сирот. Застройщик также должен провести озеленение территории, обустроить тротуары, дворовые площадки и установить наружное освещение. Исполнение проекта запланировано на восемь лет.

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