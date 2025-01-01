В Перми трамвай совершил пробный рейс по улице Пушкина Следующий этап обкатки рельсов — между улицами Борчанинова и Стахановской Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Завершены работы по укладке рельсов на ул. Пушкина, на участке от ул. Крисанова до ул. Борчанинова. Это новый отрезок трамвайных путей, построенный в рамках масштабного проекта по объединению улиц Карпинского и Крисанова и развития транспортной сети на этих и прилегающих улицах.

Как сообщает краевой минтранс, в ходе работ были полностью обновлены инженерные сети и оборудована ливневая канализация. Дорогу расширили с двух до четырёх полос, уложили дорожное полотно и трамвайные пути, обновили тротуары, устроили велодорожку, установили новую остановку — «Данилиха».

11 декабря состоялся тестовый пуск трамвая по реконструированной улице. Первым по новым путям прошёл трамвай-лаборатория «ВЛ-2» — специальный состав для проверки трамвайной инфраструктуры. Тестовый проход произвели для проверки габарита, в том числе на поворотных участках, для выявления и устранения дефектов, а также завершения монтажа контактной сети.

Раньше по этому участку трамваи никогда не ездили. После открытия этого участка жители Индустриального района смогут быстрее и комфортнее добираться из центра города домой.

Следующий этап — полноценная обкатка рельсов от ул. Борчанинова до ул. Крисанова и далее по ул. Карпинского. После этого откроется движение электротранспорта из центра в Индустриальный район.

Напомним: автомобильное движение по ул. Карпинского было открыто 7 декабря. В связи с этим изменились маршруты некоторых автобусов.

