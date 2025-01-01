В Перми 8 декабря автобусы вернутся на улицу Карпинского Трамвайное движение будет запущено после завершения реконструкции улицы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщает департамент транспорта Перми, с 8 декабря на участок улицы Карпинского от улицы Мира до шоссе Космонавтов вернутся автобусы.

На прежний маршрут возвращаются автобусы маршрутов №№ 3, 36 и 59. На ул. Карпинского выйдет и временный автобус №72 — он продолжит работу до полного восстановления трамвайного движения.

Транспортники просят пассажиров обратить внимание на то, что остановки «Улица Снайперов», «Улица Баумана», «Печатная фабрика Гознак», «Манеж Спартак» и «Улица Блюхера» перестанут обслуживаться этими маршрутами.

Автобус №4 на прежний маршрут не вернётся: он, как и во время реконструкции, будет отныне ходить по улицам Стахановской и Чкалова — из-за высокой востребованности у пермяков.

В течение декабря автобус №56 начнёт курсировать по новому маршруту — по улицам Карпинского и Крисанова. Новый путь следования позволит охватить новые остановки и сократить время в пути до Перми II. Дата изменения маршрута будет объявлена позже.

Это первый этап запуска общественного транспорта на обновлённом участке Карпинского. После готовности трамвайной инфраструктуры и её обкатки будет восстановлена работа трамвайных маршрутов №11 и №12.

