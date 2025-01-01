В Перми 8 декабря автобусы вернутся на улицу Карпинского
Трамвайное движение будет запущено после завершения реконструкции улицы
Как сообщает департамент транспорта Перми, с 8 декабря на участок улицы Карпинского от улицы Мира до шоссе Космонавтов вернутся автобусы.
На прежний маршрут возвращаются автобусы маршрутов №№ 3, 36 и 59. На ул. Карпинского выйдет и временный автобус №72 — он продолжит работу до полного восстановления трамвайного движения.
Транспортники просят пассажиров обратить внимание на то, что остановки «Улица Снайперов», «Улица Баумана», «Печатная фабрика Гознак», «Манеж Спартак» и «Улица Блюхера» перестанут обслуживаться этими маршрутами.
Автобус №4 на прежний маршрут не вернётся: он, как и во время реконструкции, будет отныне ходить по улицам Стахановской и Чкалова — из-за высокой востребованности у пермяков.
В течение декабря автобус №56 начнёт курсировать по новому маршруту — по улицам Карпинского и Крисанова. Новый путь следования позволит охватить новые остановки и сократить время в пути до Перми II. Дата изменения маршрута будет объявлена позже.
Это первый этап запуска общественного транспорта на обновлённом участке Карпинского. После готовности трамвайной инфраструктуры и её обкатки будет восстановлена работа трамвайных маршрутов №11 и №12.
