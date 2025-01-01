Движение по улице Карпинского в Перми открыто в техническом режиме Автобусное движение начнётся с 8 декабря Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

Улица Карпинского в Перми была официально открыта в техническом режиме в 10:00 7 декабря. Об этом в своих телеграм-каналах написали глава Прикамья Дмитрий Махонин и глава Перми Эдуард Соснин.

Как сообщает губернатор, он лично проехал и посмотрел, как идет работа по завершению масштабной реконструкции. Глава регионе отмечает, что, пусть в техническом режиме, важный для жителей Индустриального района объект был открыт досрочно. Как доложил на месте министр транспорта Пермского края Сергей Вешняков, техническая готовность сейчас — 78%.

Уже построен новый путепровод через Транссибирскую магистраль, в ноябре его полностью заасфальтировали и сделали удобные подходы. Сейчас участок от шоссе Космонавтов до улицы Стахановской полностью в асфальте, все шесть полос готовы.

Параллельно переложили большой объём коммуникаций: сети РЖД, водопровод, канализацию, связь, теплосети. Сделали ливнёвку, которой раньше здесь не было.

Трамвайные пути почти уложены по всей длине.

Пока идут остальные работы, движение открыто по четырём полосам — по две в каждую сторону. Крайние полосы на участке от шоссе до конца путепровода временно отведены под пешеходное движение и отделены бетонными блоками, пока не будут готовы постоянные тротуары.

В районе остановки «ул. Левченко» обустроены посадочные площадки, на переходе временно уложили бетонные плиты.

Автобусное движение по улице начнётся с понедельника.

Работы по реконструкции и благоустройству объединённой магистрали Карпинкого — Крисанова продолжатся до мая 2026 года. Предстоит обустройство тротуаров, работа с контактной сетью и трамвайными путями — укладка, выправка, обкатка.

Дмитрий Махонин продолжает держать объект на личном контроле.

Очевидцы сообщают, что автомобильное движение по ул. Картинского началось стихийно ещё в субботу, 6 декабря.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.