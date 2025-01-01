Госэкспертиза утвердила проект строительства новых корпусов пермского колледжа Реконструкция завершится в 2027 году Поделиться Твитнуть

Министерство строительства Пермского края

Проект возведения новых корпусов Пермского строительного колледжа (Комсомольский пр., 59) утверждён Госэкспертизой Прикамья. Вместо двухэтажных зданий, примыкающих к главному корпусу, здесь появятся новые трёх- и четырёхэтажные корпуса общей площадью почти 8 тыс. кв. м на 500 студентов. Об этом сообщает пресс-служба краевого минстроя.

В них построят столовую на 200 мест, компьютерные классы, современные кабинеты архитектурной графики, классы рисования и лекционные аудитории. В некоторых кабинетах предусмотрят раздвижные перегородки, чтобы изменять их размер в зависимости от вида деятельности. Во внутреннем дворе обустроят площадку для геодезической практики, спортивную зону с волейбольно-баскетбольной площадкой и зону для тихого отдыха.

«Для свободных занятий ребят будет создана зона коворкинга с атриумом. Это будет лестница-амфитеатр — многосветное пространство на уровне второго-третьего этажей. Ещё одной из «фишек» для студентов станет частичная прозрачная стеклянная обшивка инженерных коммуникаций и вентиляционных камер. Студенты наглядно смогут изучать установленное инженерное оборудование», — подчеркнули в ведомстве.

Сейчас на объекте приступили к подготовительным работам. Полностью завершить реконструкцию планируется в 2027 году.

О планах строительства нового корпуса стало известно в 2024 году. В июле 2025-го комиссия по архитектурно-градостроительному облику одобрила его внешний вид.

