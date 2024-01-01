В Перми появится новый корпус строительного колледжа Краевые власти готовы выделить на это более 930 млн рублей Поделиться Твитнуть

Управление капитального строительства Пермского края объявило конкурс на проектирование и строительство нового учебного корпуса на территории Пермского строительного колледжа. Об этом сообщили в пресс-службе краевого минстроя.

В ведомстве уточнили, что новый корпус планируется построить на территории существующего. Его площадь составит около 8 тыс. кв. м и его соединят с главным зданием учебного заведения на Комсомольском проспекте, 57.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 936 млн руб. Заявки на участие принимаются до 28 августа этого года. Победитель конкурса должен завершить проектирование к осени 2025 года, а построить новое здание в июне 2027 года. Для этого снесут два учебных корпуса №2 и 3, где располагаются учебные аудитории, и сделают переход между корпусами. Работы по строительству будут выполняться в рамках адресной инвестпрограммы Пермского края.

В новом учебном блоке будут классы компьютерной графики, макетные мастерские и лекционная аудитория, совмещённая с музеем колледжа. Кроме этого, в здании будет помещение для организации дистанционного обучения и онлайн-консультаций.

Как ранее писал «Новый компаньон», в начале августа в Перми выбрали подрядчика для капремонта корпуса строительного колледжа на Комсомольском проспекте, 59а. Победителем конкурса стало ООО «РСС Инжиниринг».

Согласно данным портала госзакупок, компания выполнит работы по начальной цене контракта, которая составляет 69,5 млн руб. Согласно техзаданию, компания должна сделать ремонт в спортивном корпусе колледжа. Кроме того, необходимо провести внешние и внутренние строительные работы: заменить сети, отремонтировать стены и фундамент и пр. В контракт также входят работы по благоустройству территории. Ремонт должен завершиться к концу июля следующего года.

Здание Пермского строительного колледжа построили в 1971 года. На сегодняшний день — это одно из основных учебных учреждений по строительным специальностям в Прикамье. В нём обучается более 1,6 тыс. студентов.

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