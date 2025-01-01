Власти показали, как будут выглядеть новые корпуса пермского строительного колледжа

Начало строительных работ запланировано на осень

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новые корпуса пермского строительного колледжа

  Министерство строительства Пермского края

Комиссия по архитектурно-градостроительному облику объектов капстроительства одобрила внешний вид двух будущих корпусов пермского строительного колледжа, сообщили в Минстрое региона.

В ведомстве напомнили, что на месте старых корпусов №2 и 3, прилегающих к основному зданию колледжа по адресу: Комсомольский проспект, 59, возведут новые корпуса в три и четыре этажа с обеденным залом на 200 посадочных мест. Несмотря на то, что одна из частей новых корпусов будет гармонично сочетаться с архитектурой главного здания, их внешний вид отличается сдержанностью и минимализмом. При этом внутреннее пространство продумано до мелочей для удобства учащихся.

новые корпуса пермского строительного колледжа

  Министерство строительства Пермского края

Внутри будут оборудованы просторные компьютерные классы, аудитории для рисования с большими окнами, кабинеты для архитектурного проектирования и лекционные залы.

Для самостоятельной работы студентов предусмотрена коворкинг-зона с атриумом, представляющим собой лестницу-амфитеатр, занимающую пространство в несколько этажей.

Одной из уникальных особенностей станет частичная прозрачность инженерных коммуникаций и вентиляционных систем, что позволит студентам изучать инженерное оборудование на практике.

В некоторых кабинетах установят раздвижные перегородки, позволяющие трансформировать помещение под различные виды учебной деятельности.

новые корпуса пермского строительного колледжа

  Министерство строительства Пермского края

Внутренний двор также будет модернизирован, включая создание площадки для геодезической практики и спортивной зоны с площадкой для волейбола и баскетбола.

Начало строительных работ запланировано на осень текущего года, а завершение – в 2027 году.

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