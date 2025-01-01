Власти показали, как будут выглядеть новые корпуса пермского строительного колледжа Начало строительных работ запланировано на осень Поделиться Твитнуть

Министерство строительства Пермского края

Комиссия по архитектурно-градостроительному облику объектов капстроительства одобрила внешний вид двух будущих корпусов пермского строительного колледжа, сообщили в Минстрое региона.

В ведомстве напомнили, что на месте старых корпусов №2 и 3, прилегающих к основному зданию колледжа по адресу: Комсомольский проспект, 59, возведут новые корпуса в три и четыре этажа с обеденным залом на 200 посадочных мест. Несмотря на то, что одна из частей новых корпусов будет гармонично сочетаться с архитектурой главного здания, их внешний вид отличается сдержанностью и минимализмом. При этом внутреннее пространство продумано до мелочей для удобства учащихся.

Министерство строительства Пермского края

Внутри будут оборудованы просторные компьютерные классы, аудитории для рисования с большими окнами, кабинеты для архитектурного проектирования и лекционные залы.

Для самостоятельной работы студентов предусмотрена коворкинг-зона с атриумом, представляющим собой лестницу-амфитеатр, занимающую пространство в несколько этажей.

Одной из уникальных особенностей станет частичная прозрачность инженерных коммуникаций и вентиляционных систем, что позволит студентам изучать инженерное оборудование на практике.

В некоторых кабинетах установят раздвижные перегородки, позволяющие трансформировать помещение под различные виды учебной деятельности.

Министерство строительства Пермского края

Внутренний двор также будет модернизирован, включая создание площадки для геодезической практики и спортивной зоны с площадкой для волейбола и баскетбола.

Начало строительных работ запланировано на осень текущего года, а завершение – в 2027 году.

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