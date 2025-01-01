В Перми присяжные признали виновными подсудимых по делу об убийстве бизнесмена Александра Лукова Пермского предпринимателя застрелили в октябре 2023 года Поделиться Твитнуть

Пермский краевой суд

Константин Долгановский

Коллегия присяжных Пермского краевого суда вынесла вердикт в отношении пермяков, обвиняемых в пособничестве, подстрекательстве и организации убийства пермского бизнесмена Александра Лукова.

Как уточнили в пресс-службе суда, присяжные заседатели сочли вину подсудимых доказанной. Вместе с тем, коллегия присяжных решила, что они заслуживают снисхождения.

В начале следующей недели, 15 декабря, судья Пермского краевого суда Олег Ахматов проведёт обсуждение последствий вынесенного вердикта.

Как ранее писал «Новый компаньон», в июле в Пермском краевом суде была расформирована коллегия присяжных, рассматривавшая дело об убийстве бизнесмена Александра Лукова. Причиной стало заявление представителя стороны потерпевших о нарушении регламента одной из присяжных, которая обсуждала обстоятельства дела вне зала суда и негативно высказывалась о жертве.

Сама присяжная признала обсуждение, пояснив, что оно касалось оценки свидетельских показаний внутри коллегии. Председательствующий судья напомнил присяжным о запрете формирования предварительных суждений до вынесения вердикта и принял решение о роспуске коллегии. В итоге судебное разбирательство было продолжено с новым составом присяжных. Обвиняемые в организации преступления, Руслан Шардаков и Андрей Широков, отрицают свою вину. Исполнитель убийства пока не установлен.

