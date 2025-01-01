В Перми пришлось распустить присяжных по делу о заказном убийстве бизнесмена Судебное разбирательство будет возобновлено с новым составом присяжных заседателей Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Пермском краевом суде расформирован состав присяжных заседателей, рассматривавших дело об убийстве бизнесмена Александра Лукова, совершённом по найму. Такое решение принял председательствующий судья после заявления представителя стороны потерпевших о том, что одна из присяжных нарушила регламент, обсуждая обстоятельства дела за пределами зала суда и негативно высказываясь о жертве преступления.

Сама присяжная частично подтвердила факт обсуждения, уточнив, что речь шла об оценке свидетельских показаний внутри коллегии.

Судья напомнил присяжным о строгом запрете на формирование предварительных суждений до вынесения вердикта, после чего принял решение о роспуске коллегии.

Судебное разбирательство будет возобновлено с новым составом присяжных. Обвиняемые в организации преступления Руслан Шардаков, бывший компаньон Лукова, и его знакомый Андрей Широков отрицают свою причастность. Исполнитель убийства до сих пор не установлен.

Как сообщает «КП-Пермь», в отношении присяжной, нарушившей установленные правила, никаких санкций применено не будет.

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