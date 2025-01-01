Крупный федеральный ретейлер открыл в Перми первое кафе Заведение рассчитано на 20 посадочных мест Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено группой "Лента"

Крупная федеральная продуктовая сеть открыла в Перми первое кафе. Заведение «Супер Лента» расположилось в центре города, на пр. Комсомольском, 11, рядом с супермаркетом. Об этом 10 декабря сообщили представители группы «Лента».

«Торговая сеть «Супер Лента» тестирует формат кафе в своих магазинах. Оно открылось в Перми по адресу Комсомольский пр., 11. Место для нового заведения выбрано неслучайно, это центральная улица города, на которой расположены офисы и коммерческие объекты», — отметили в компании.

Кафе рассчитано на 20 посадочных мест, его площадь составила 33 кв. м. Здесь разместилась зона выдачи готовых блюд, кухня и столики. В меню вошло более 100 позиций, 70 из них готовят на месте: каши, гарниры, шаверма. Продукцию собственного производства привозят в магазин. Средняя стоимость обеда обойдётся посетителям в 500 руб. Меню авторы проекта планируют обновлять в зависимости от сезона.

Отмечается, что первое заведение такого формата было открыто в магазине «Супер Лента» в Москве, в районе Марьино. Кафе заняло площадку в прикассовой зоне.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в группе компаний «Лента» по итогам первого полугодия зафиксировали рост онлайн-продаж на 16,6% год к году, рост собственных сервисов составил 65,6%. Представители ретейлера среди трендов у покупателей обратили внимание на рост интереса к готовой еде.

